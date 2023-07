Kegler ziehen nach "Rettungsaktion" am Schloßfest positive Bilanz

Die Kegler haben mit viel Unterstützung der Schloßfest gewuppt. Doch sie haben einen Wunsch an den Verkehrsverein.

Überwältigt - das sind die Mitglieder des Neuburger Kegelvereins nach den Schloßfestwochenenden. Denn wie im Vorfeld des bereits mehrfach berichtet sah sich der Keglerverein einigen Problemen gegenübergestellt, die so tiefschürfend waren, dass sogar die Teilnahme am Schlossfest gefährdet schien. Durch die Berichte in der Neuburger Rundschau, hat eine Familie eine Unterstellmöglichkeit bereitgestellt. So viel Hilfsbereitschaft machte die Kegler sprachlos. Die zweite große Baustelle der Kegler bestand daraus, dass nur wenige Mitglieder auf dem Fest mitwirken wollten. Aber auch hier fanden sich neue Freiwillige.

Nun ist das Schlossfest vorüber und die Kegler dürfen eine durchaus positive Bilanz ziehen. "Wir sind ganz angetan von der Menge unserer Kunden und Gäste, die zu etwa 70 Prozent aus Kindern und Jugendlichen besteht", heißt es. "Vielfach sprachen uns Schlossfestbesucher an und waren froh, dass letztendlich die Kegelbahn wieder am Karlsplatz stand." Der Wegfall der Kegelbahn wäre ein Verlust für Neuburg und das Schlossfest gewesen, so waren unisono die Meinungen.

Für die durchaus positiven Meinungen und das gezeigte Mitgefühl bedanken sich die Kegler bei den Schlossfestbesuchern. Die Kegler wurden in diesem Jahr durch den Marktvogt ausgewählt, um mit Delegationen der Neuburger Partnerstädte die "Schlossfest-Olympiade" auszutragen. Auch hierfür bedanken sich die Kegler für den Besuch.

Um in Zukunft eine stabile Personaldecke aufzubieten, will der Verein in Zukunft mehr junge Frauen und Männer gewinnen, die Spaß am Schlossfest haben und wieder mit Eifer bei der Sache sind, so der 1. Vorsitzende der Kegler, Gerd Faude.

Verkehrsverein muss mehr Abzeichen stellen, sonst lohnt sich der Aufwand für die Vereine nicht

Auch müsse der Verkehrsverein den Verein mit einer ausreichenden Menge von Festabzeichen ausstatten. "Wir sind zwar ein kleiner Verein, müssen aber eine große Menge an Personal einsetzen und operieren aus wirtschaftlicher Sicht gerade noch kostendeckend. Es schmerzt uns schon sehr, wenn wir zusätzliche Festabzeichen kaufen müssen, um unser Personal einzusetzen. Wir wollen das Schlossfest bereichern, aber dafür nicht bestraft werden", so der Vorsitzende. (AZ)