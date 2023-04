Klavier, Flöten, Geige und Dudelsack beim Konzert des Kammerorchesters

Das Konzert des Kammerorchesters am 6. Mai bietet ein abwechslungsreiches Programm. Was geboten wird.

Das Konzert des Neuburger Kammerorchesters ist längst ein Fixpunkt im Kulturkalender der Großen Kreisstadt Neuburg. Diesmal findet es am 6. Mai, 20 Uhr, im Kongregationssaal statt, das Programm bietet attraktive Werke des Barock, der Klassik und auch der klassischen Moderne. Das sorgt für Vielfalt und Abwechslung, solistisch sind Klavier, Geige, Blockflöte, Querflöte und sogar ein Dudelsack vertreten.

Man darf also gespannt sein auf dieses mittlerweile 29. Jahreskonzert des mit dem Kulturpreis der Großen Kreisstadt Neuburg ausgezeichneten Klangkörpers unter dem Dirigenten Johannes Fiedler. Das Programm beginnt mit der Romanze F-Dur für Violine und Orchester von Ludwig van Beethoven. Solistin ist Magdalena Hübner, ein "Eigengewächs" des Kammerorchesters, sie hat bereits im Alter von 15 Jahren im Orchester begonnen und ist Schülerin der Konzertmeisterin Rositsa Deschler.

Beim Konzert des Kammerorchesters in Neuburg steht viel auf dem Programm

Darauf folgt das Konzert für Klavier und Orchester Es-Dur von W. A. Mozart, eines der beliebtesten Werke dieses Klassik-Stars. Den Solopart übernimmt der Münchner Klavier-Virtuose Hugo Seebach, der dem Publikum in Neuburg von vielen großen Auftritten bestens in Erinnerung ist. In den rasanten Ecksätzen und im musikalisch hochinteressanten Adagio hat Seebach genügend Gelegenheiten, seine Qualitäten im Wettstreit mit dem Orchester zur Geltung zu bringen.

Eine andere Klangwelt tut sich im Konzert für Dudelsack, Violine und Orchester des französischen Meisters J. Bodin Boismortier auf. Hier dürfen sich Zuhörer wie Orchester auf den international renommierten Solisten Justus Willberg aus Weißenburg freuen, der zahlreiche Wettbewerbe gewonnen und inzwischen eine Reihe von Schülerinnen und Schülern zu Bundessiegern bei Jugend musiziert geformt hat. Willberg ist an der Seite der Neuburger Solo-Flötistin Nicola Göbel, die sich in der Ottheinrichstadt und in der Region einen guten Ruf erworben hat, auch im G. Ph. Telemanns e-Moll-Konzert für Blockflöte, Querflöte und Streicher zu hören. Den Cembalo-Part gestaltet bei diesem Konzert die junge Neuburger Pianistin Mia Hopfner.

Mehr als ein flotter "Rausschmeißer" zum Schluss

Mehr als ein flotter "Rausschmeißer" zum Schluss dürften die rumänischen Tänze von Bela Bartok werden. Diese Komposition bietet von "einfachen", volkstümlichen Melodien bis hin zu wilden, mitreißenden Passagen im vollen Orchester-Sound einen weiten musikalischen Bogen.

Info: Karten zum Preis von 18 Euro (Erwachsene) und zwölf Euro (Schüler/Studenten/Azubis) gibt es ab Dienstag, 25. April, im Neuburger Bücherturm oder telefonisch unter 08431/40550 zu kaufen. (pabs)