Kleiner und schneller: Verein "das otto" stellt sich neu auf

Der Kreativraum in Neuburg, "das otto", hat nun nur noch drei statt sechs Vor stände. Das macht Entscheidungsfindungen schneller.

Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat sich der Neuburger Verein „das otto – Der Kreativraum in Neuburg e.V.“ neu aufgestellt. Die anwesenden Mitglieder stimmten einer Satzungsänderung zu, um den bisherigen Vorstand von sechs auf drei Personen zu verkleinern. Zugleich besteht nun die Möglichkeit, diesen um verschiedene Beratergremien zu erweitern.

„Damit holen wir uns zusätzliche Expertise in den Verein, sind aber bei der Entscheidungsfindung schneller“, so die 1. Vorsitzende Sandra Siebenhüter. Aus dem Vorstand scheiden aus Helge Heinemann, Sabine Platzdasch, Karoline Schwärzli-Bühler und Michael Krieger. Sandra Siebenhüter bedankte sich für das große Engagement der Ausscheidenden. Neu in den Vorstand gewählt wurde als 2. Vorsitzender Gerhard Stiglmair. Die nächsten regulären Wahlen finden im Jahr 2024 statt.

VereinsApp "easyVerein" lässt Mittglieder von "das otto" am aktuellen Vereinsgeschehen teilhaben

Kassier Thomas Leinfelder stellte noch die VereinsApp „easyVerein“ vor, die allen Mitgliedern ermöglicht, per App am aktuellen Vereinsgeschehen teilzuhaben. Etwa sich für Termine anzumelden oder sich in einem Forum auszutauschen. Das erste halbe Jahr ist bereits mit Veranstaltungen gut gefüllt.

Gestartet wird am 7. Februar mit der Abendveranstaltung „Der ungeliebte Gast: Über Hacker, Cyberattacken und Gegenstrategien in Unternehmen“. Der Referent ist Max Bandow, Chief Information Security Officer (CISO) bei den Neuburger Stadtwerken. Und ab dem 11. Februar findet an drei aufeinanderfolgenden Samstagen das dreiteilige Seminar „Feilschen, gewinnen oder Mehrwert schaffen? Über den Wert und die Kunst des erfolgreichen Verhandelns“ statt. Referentin ist Sandra Siebenhüter, Zertifizierte Verhandlerin „Certificate of Excellence in Business Negotiations, CEBN®“ .

Hintergrundinformationen zu den Veranstaltungen finden sich auf der Homepage www.das-otto-neuburg.de. Eine Anmeldung ist erforderlich unter event@das-otto-neuburg.de. (AZ)