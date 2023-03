Neuburg

Konzert für den guten Zweck: Voices of Joy begeistert in der Hofkirche

Plus Der Neuburger Chor Voices of Joy verzaubert die Zuhörer mit einem Repertoire aus Gospels, Spirituals und eigenen Arrangements – zugunsten der BR-Sternstunden.

Von Doris Bednarz Artikel anhören Shape

In der Hofkirche der Neuburger Altstadt trat am vergangenen Samstag der Chor Voices of Joy aus Ilmmünster auf, der die Besucherinnen und Besucher mit stimmungsvollen Gospels und Spirituals bereits zu Beginn in seinen Bann zog und mit seiner Musik religiöse Gefühle vermittelte. Chorleiterin Barbara Scheer und die 31 Sängerinnen und Sänger unterhielten die rund 100 Gäste mit beliebten und wunderschönen Liedern – wozu die „Stimmen der Freude“ wunderbar ohne Instrumentalbegleitung und ohne Technik auskamen.

