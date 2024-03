Neuburg

Konzert im Birdland: Die andere Seite des Stephan Holstein

Stephan Holstein und Titilayo Adedokun waren zu Gast im Birdland in Neuburg.

Von Reinahrd Köchl

Holstein geht immer, zu jeder Jahreszeit, in fast jedem Kontext. Der mittlerweile 61-jährige, vielseitig begabte Klarinettist mit dem besonderen Bezug zu Neuburg ist seit langem ein natürlicher Garant für einen ausverkauften Hofapothekenkeller, weil er seinen Vortrag stets sympathisch und charmant präsentiert und so für ein ungetrübtes, entspannt-swingendes Jazz-Vergnügen sorgt. Dass Stephan Holsteins 2024er-Gastspiel im Birdland-Jazzclub da keine Ausnahme von der längst gängigen Regel darstellen muss, versteht sich beinahe von selbst. Keine freien Plätze mehr, viele alte Freunde da, die den Werdegang des ehemaligen Augsburgers seit den 1990er Jahren wohlwollend begleiten, beste Stimmung – und dann doch ein Novum, mit dem keiner im Gewölbe so richtig gerechnet hat.

Stephan Holstein präsentierte seine neue Formation Swing Shift in Neuburg

Bis dato hatten alle Stephan Holstein als veritablen Mainstream-Bläser in Erinnerung; gefällig, irgendwie berechenbar und, mit Verlaub, auch ein bisschen brav. Wer Ecken und Kanten suchte, der war bei ihm definitiv an der falschen Adresse. Nun jedoch präsentiert er zum ersten Mal seine neue Formation „Swing Shift“ (Swing-Schicht), und plötzlich scheinen sich alle alten Attribute im Laufe von hinreißenden zwei Stunden in Luft aufzulösen.

