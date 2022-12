Geschwister gestalten Weihnachtsgeschichte mit Musik und auf Bayerisch

In der Seminarkirche in Neuburg präsentieren die Geschwister Reitberger eine Weihnachtsgeschichte. Diese gestalten die Musiker besinnlich oder auch mal heiter.

Eine gute Stunde zur Ruhe kommen – das wünschte Michael Reitberger den Besuchern in der Neuburger Seminarkirche St. Ursula am Nachmittag des vierten Adventssonntags. Die Geschwister Reitberger und ihre "Gspusimusi" aus Diepoltshofen, Gemeinde Waidhofen, haben zu ihrer bayerischen Weihnachtsgeschichte "Und unser Heiland is worn" eingeladen. Michael Reitberger ist der Vater von Bernhard, Michaela und Christine Reitberger und der Schöpfer der Texte dieser Weihnachtsgeschichte. Die sechs Musiker haben bekannte und selbst komponierte Weisen zusammengestellt zu einer Geschichte, die an den Grund des Weihnachtsfests erinnert: Texte, die nachdenklich machen, und Musik, die der Seele schmeichelt.

Die Stunde beginnt mit einem harmonischen Entree des Blechbläserquartetts und schließt mit einem festlichen Werk der Bläser strahlend ab. Dazwischen singen die drei Musikerinnen und ihre Partner als Geschwister-Dreigsang, spielen in unterschiedlich instrumentierten Ensembles langsame Landler, zarte Wiegenlieder und einfache Weisen, behutsam intoniert, stimmungsvoll, von heiter bis besinnlich.

"Advent is a Leuchtn, a Liacht in der Nacht" beginnt Michael Reitberger die besinnliche Stunde. "Wenn die Tage kürzer werden, kehrt Ruhe ein in der Natur, und auch uns würde es guttun, ruhiger zu werden", sagt er, "mal in Ruhe nachdenken in diesem rastlosen Alltag." Die Weihnachtsgeschichte zeige uns schon in der Auswahl der beteiligten Personen – eine ledige Schwangere und ein einfacher Handwerker – und der unspektakulären Orte der Handlung (Geburt in einem Stall) – dass große Wunder in kleinen Dingen möglich seien. "Als Maria übers Gebirge ging", singt andächtig der Dreigsang der drei Männer.

Geschwister Reitberger interpretieren in Neuburg die Weihnachtsgeschichte

Josef bekennt sich zu Maria "I steh zu dir" und macht sich mit ihr auf den Weg nach Bethlehem, wo man zur Volkszählung noch persönlich anwesend sein musste. "Eine Zumutung für arme Leute" vermutet Michael Reitberger schon deshalb, weil sich nur Reichere eine Herberge leisten konnten. Die Herbergssuche "Wer klopfet an?" singen die Musiker und spielen dabei die vergebliche Bitte um ein Asyl. Danach wird es noch ruhiger in der Kirche. Die Nacht der Geburt im Stall beschreibt ein herzerweichendes Harfenstück, gespielt von Regina Reitberger, dann der Andachtsjodler des Männerdreigsangs.

Das Wunder der Geburt im Stall "ist so ergreifend, da wird einem gleich feierlich und zwoaraloa zugleich" erzählt Michael Reitberger, und den Hirten scheint es genauso zu gehen, als ihnen eine Engelschar die Neuigkeit verkündet: "Adeste fideles – nun freut Euch, ihr Hirten." Lieder der herbei eilenden Hirten singt jeweils ein Dreigsang und am Ende ein Wiegenlied für den neugeborenen Erlöser.

Das Wunder im Stall von Bethlehem – bis heute nicht begreifbar und geheimnisvoll – ist auch nach 2000 Jahren immer noch eine Geschichte, die staunend macht. Die Geschwister Reitberger und ihre Partner haben sie musikalisch aufleben lassen. Vater Michael Reitberger wünschte den Besuchern in der Seminarkirche zum Abschied, "dass sie sich das ganze Jahr über das Geheimnis von Weihnachten freuen können".