Kostenlose Kinderbetreuung bei Baustelle in Neuburg geplant

Um die Baustellenzeit in der Schmidstraße in Neuburg attraktiver zu machen, wird eine Kinderbetrauung angeboten. Auch Tchibo hat sich eine Aktion überlegt.

Die Schmidstraße ist derzeit eine Baustelle. Dennoch ist die Neuburger Einkaufsstraße zu Fuß erreichbar und die Geschäfte haben geöffnet. Es locken verschiedene Angebote. So bietet das Neuburger Traumtheater am Samstag, 25. Juni, eine kostenlose Kinderbetreuung an. Zwischen 9 und 13 Uhr dürfen sich Kinder ab 5 Jahren in den großzügigen Räumlichkeiten des Vereins „das Otto“ in der Schmidstraße 113 wohlfühlen. Das erfahrene Team des Traumtheaters hat sich als Thema für die kindgerechte Bastelrunde die „Zukunftswerkstatt Stadt“ ausgedacht. Der Fantasie sind, passend zum Umbau der innerstädtischen Einkaufsstraßen, keine Grenzen gesetzt. Eine Anmeldung zum kostenfreien Angebot ist nicht erforderlich und natürlich kann während der gesamten Betreuungszeit flexibel teilgenommen werden. Nebenan bei Tchibo gibt es zwischen 9 Uhr und 12 Uhr zwei Kaffee zum Preis von einem.

Baustellenaktionen in der Schmidstraße in Neuburg starten

Bis Ende Oktober erfährt die Schmidstraße als eine der zentralen Neuburger Einkaufsstraßen eine umfassende bauliche Aufwertung. Eine Befahrung ist während der Bauzeit zwar nicht möglich, jedoch wird eine fußläufige Erreichbarkeit aller Gewerbebetriebe – die mit besonderen Angeboten locken – durchgehend sichergestellt. Somit heißt es hier entgegen der üblichen Beschilderung: Betreten jederzeit ausdrücklich erwünscht.

Darüber hinaus gibt es regelmäßig Aktionen wie Straßenmusiker und -künstler, kostenfreie Kinderbetreuung, Gewinnspiele sowie eine ganze Reihe von Überraschungen. Eine Übersicht zu allen Angeboten, Aktionen und zur Baumaßnahme an sich finden sich stets aktuell unter www.neuburg-donau.de/schmidstrasse. (nr)