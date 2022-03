Neuburg

20:00 Uhr

Keine Bunker für den Ernstfall: Braucht Neuburg neue Schutzräume?

Die Tiefgarage am Fürstgarten ist nicht mehr als Schutzraum zu gebrauchen. Braucht Neuburg angesichts des Kriegs in Europa neue Schutzräume?

Plus Die Schutzräume in den Tiefgaragen Fürstgarten und Schrannenplatz in Neuburg sind nicht mehr funktionstauglich. Reinhardt Reißner will einen Schutzraum für Feldkirchen.

Von Winfried Rein

Brauchen wir wieder Luftschutzbunker? Seit Beginn des Ukrainekrieges wird diese Frage in Deutschland häufiger gestellt. Zu den 2000 öffentlichen Schutzräumen, die seit 2007 kaum mehr gewartet worden sind, gehören auch die Schrannenplatz- und Fürstgarten-Tiefgaragen in Neuburg. Sie haben ihre „Bunkerfähigkeit“ verloren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .