Neuburg

07:00 Uhr

Kultur am Beckenrand: Zeitreise voller Nostalgie und Tragik

Plus Terroranschlag bei Olympia 1972 in München: Auch die zweite Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Kultur am Beckenrand“ im Brandlbad in Neuburg überzeugt durch ihr sorgfältig kuratiertes Programm und dem Engagement seiner Akteure.

Von Florian Lang

München im September 1972: Die Olympischen Spiele sollten zum Symbol eines neuen, weltoffenen Deutschlands werden – und endeten im Albtraum, als palästinensische Terroristen, im Vorfeld unterstützt von deutschen Neonazis, am 5. September das israelische Quartier im olympischen Dorf überfielen.

