Kunst-Aktion in Neuburg: So entsteht Street Art

In den Offenen Ateliers kann im Innenhof des Neuburger KunstQuartiers das Entstehen von Straßenkunst beobachtet werden.

Hauptakteur des „Frühjahrsevents“ im Neuburger KunstQuartier ist diesmal das Brückenkollektiv, das sich als einen Ort für Macher bezeichnet, sich auch Co-Working-Space nennt. Man arbeitet an eigenen und Kooperationsprojekten und veranstaltet Events.

Für eine kleine Benefiz-Performance im Rahmen der „Offenen Ateliers“ im Kunstquartier suchte federführend Tobias Albrecht nach Künstlerinnen und Künstlern, die am 10. April Lust haben, im Innenhof des KunstQuartiers zu sprühen, zu malen oder zu zeichnen. Die Planen für die sechs Künstlerinnen und Künstler aus Neuburg und Ingolstadt werden an Bauzäunen, die Bergmüller Gerüstbau zur Verfügung stellt, festgemacht.

Auch Leinwände, die das Neuburger Stadtmarketing stiftet, kommen zum Einsatz. Der Prozess des Entstehens der Street-Art-Kunstwerke darf gerne von interessierten Zuschauern begleitet werden. Unter dem Begriff „Streetart“ werden unterschiedliche Formen von Kunst im öffentlichen Raum zusammengefasst, verschiedenste Techniken, Materialien, Gegenstände und Kunstformen lassen eine Art von Graffitis entstehen. Streetart-Künstler greifen auf Medien wie Marker, Pinsel und Farbrollen, Sprühdosen, Schablonen, Aufkleber oder Plakate zurück.

„Frühjahrsevents“ im Neuburger KunstQuartier

Was im Innenhof des Kunstquartiers am Sonntag entsteht, soll dann versteigert werden. Hinzu kommen ausgewählte Werke aus den diversen Ateliers. Mit den dadurch eingenommenen Geldern – und gerne auch Spenden – werden verschiedene Hilfsaktionen bedacht werden. Zum einen soll ein Beitrag zur aktuellen Ukraine-Krise und den damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen geleistet werden.

Ein Teil des Erlöses fließt an die Vor-Ort-Support Organisation aus Neuburg, die sich an der ukrainischen Grenze um Flüchtlinge kümmert und diese auch nach Deutschland bringt. Ferner soll die Neuburger Tafel finanzielle Unterstützung erfahren. Hinzu kommt eine liebevolle kleine Kampagne, die „Bierdeckelaktion“ der Atelierkünstler, deren Erlös der Ukraine Nothilfe des DRK gespendet werden soll.

Am Samstag, 9. April, sind die Ateliers des KunstQuartiers von 17 Uhr bis 23 Uhr offen und bieten Kunstbetrachtung und Raum für anregende Gespräche. Getränke und Snacks begleiten das Event. Auch am Sonntag, 10. April, stehen die Ateliers unter den gleichen Bedingungen offen (von 11 Uhr bis 17 Uhr). Besonderes Augenmerk fällt an diesem Tag jedoch auf die Street-Art-Performance von 11 Uhr bis 15 Uhr und die sich um 16 Uhr anschließende Versteigerung der Kunstwerke.

Info KunstQuartier, Theresienstr. 183, Samstag, 9. April: Offene Ateliers von 17 bis 23 Uhr. Sonntag, 10. April: Offene Ateliers von 11 bis 17 Uhr. Street-Art-Performance, organisiert vom Brückenkollektiv von 11 bis 15 Uhr. Versteigerung der Kunstwerke: 16 Uhr.