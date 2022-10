Kunsthandwerker für den Neuburg Christkindlmarkt gesucht

Weihnachtswerkstatt im Rathausfletz sucht Aussteller. Stadt Neuburg verlangt explizit keine Standgebühr.

Mit bis zu 15.000 Besuchern ist die traditionelle Weihnachtswerkstatt im Rathausfletz ein echter Besuchermagnet der Neuburger Weihnacht. Nach coronabedingter Zwangspause kommt die Veranstaltung heuer zeitgleich zum Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz zurück. Die für die Organisation zuständige Tourist-Info nimmt ab sofort Bewerbungen entgegen. Wer eine Handwerkskunst beherrscht, diese zeigen und seine Produkte verkaufen möchte, ist herzlich eingeladen. Die Stadt Neuburg erhebt ausdrücklich keine Standgebühren für die Kunsthandwerker.

Selbstverständlich sollen alle Produkte auch käuflich zu erwerben sein. Geöffnet ist die Werkstatt parallel zu Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt am zweiten und dritten Adventswochenende. Am Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 Uhr bis 20 Uhr. Der Eintritt für Besucher ist frei und für Aussteller wird keine Standgebühr erhoben. Interessierte können sich ab sofort bewerben und natürlich auch konkrete Informationen einholen. Kontakt unter c.kienzle@neuburg-donau.de oder unter der Telefonnummer 08431 / 55-245. (AZ)