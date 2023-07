Ältester Neuburger: Heinz Becker aus Laisacker feiert 103. Geburtstag

Plus Heinz Becker aus Laisacker feiert seinen 103. Geburtstag und erzählt Pfarrer Bogenreuther Witze. Der älteste Neuburger macht Gymnastik und singt gerne Schlager vor.

„Unfassbar.“ Bürgermeister Johann Habermeyer lässt sich beim Armdrücken von Gastgeber Heinz Becker über den Tisch ziehen. Und das ist wirklich außergewöhnlich, denn Heinz Becker ist am Mittwoch 103 Jahre alt geworden.

Der älteste Neuburger feierte den besonderen Geburtstag wie immer mit einer „Party“ im Stadtteil Laisacker. Die Verwandtschaft aus Dortmund und Gietlhausen ist angereist und die ganze Nachbarschaft gratulierte. Auf Wunsch singt der Jubilar selbst komponierte Schlager vor. Er wäre ja gerne Berufsmusiker geworden, musste dann aber als Bergmann unter Tage arbeiten.