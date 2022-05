Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sucht ehrenamtliche Dolmetscher

Wer kann Bulgarisch, Albanisch, Russisch oder Ukrainisch? Der Landkreis sucht Laiendolmetscher für die Arbeit mit Flüchtlingen.

Mit dem Ankommen der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wurde erneut deutlich, dass für die ersten Schritte in Deutschland Menschen notwendig sind, die vermitteln und übersetzen können. Die im vergangenen Jahr geschulten Laiendolmetscher des Landkreises sind bei der alltäglichen Arbeit der Behörden, Schulen, Kindergärten, aber auch bei der medizinischen Versorgung nicht mehr wegzudenken. Da weiterer Bedarf besteht, sollen auch in diesem Jahr neue Laiendolmetscher qualifiziert werden.

Interessierte Personen, die neben ihrer Muttersprache auch gute Deutschkenntnisse haben, können sich für die Qualifizierung bewerben. Schwerpunkte der Qualifizierung, die an drei Wochenenden stattfindet, sind unter anderen: Erlernen der Dolmetschertechniken im Trialog, interkulturelle Aspekte der Sprach- und Kulturvermittlung, Verschwiegenheit und Schweigepflicht, aber auch die Rechte und Pflichten der Dolmetscher.

Dolmetscher für Flüchtlinge im Raum Neuburg gesucht

Die Kosten für die Qualifizierungsmaßnahme übernimmt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Ansprechpartner sind die hauptamtlichen Integrationslotsen. Ausgebildete Laiendolmetscher sind ehrenamtlich tätig und erhalten eine Aufwandsentschädigung. Die qualifizierten Laiendolmetscher werden von den hauptamtlichen Integrationslotsen begleitet und betreut. Aktuell werden verstärkt die Sprachen Bulgarisch, Albanisch, Russisch und Ukrainisch nachgefragt.

Weitere Infos erhalten Interessierte bei den hauptamtlichen Integrationslotsen am Landratsamt unter Telefon 08431/57-476 oder per Mail an integrationslotsen@neuburg-schrobenhausen.de. (nr)