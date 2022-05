Letzte Chance: Wer ist dabei beim Quizabend der NR?

Am 9. Mai darf gerätselt, gegrübelt und auch gelacht werden. Anmeldungen nur noch bis 3. Mai möglich.

Es soll ein unterhaltsamer Abend werden, der das Allgemeinwissen auf die Probe stellt, aber keinesfalls demotivierend sein wird. Denn die Fragen, die Christoph Paninka beim Quizabend der Neuburger Rundschau am Montag, 9. Mai, im Gasthaus Pfafflinger stellen wird, werden für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer machbar sein.

Vier unterschiedliche Quizformate hat sich der Lehrer an der Neuburger Maria-Ward-Realschule überlegt. Es soll ein spielerischer Abend werden, bei dem das Beantworten von Fragen Mittel zum Zweck ist. Der Spaß steht ganz klar im Vordergrund. Der Ablauf sieht auch eine Pause vor, die zum Essen genutzt werden kann. Der Quizabend ist kostenlos, zu gewinnen gibt es aber trotzdem etwas. Der Sieger erhält 100 Euro in Form von Neuro-Gutscheinen, der Zweitplatzierte bekommt 70 Euro und für den dritten Platz gibt es 50 Euro.

Quizabend der Neuburger Rundschau im Gasthaus Pfafflinger in Neuburg

Mit Quizfragen kennt sich Christoph Paninka aus. Er war in den vergangenen Jahren schon bei etlichen Fernsehshow mit dabei, misst sich aber auch immer wieder bei Quizmeisterschaften mit anderen ambitionierten Quizzern. Bei der Deutschen Quizmeisterschaft in diesem Jahr in Berlin holte er zusammen mit seinem Quizpartner Bronze im Doppel- und Silber im Teamwettbewerb.

Wie viel Spaß Quizzen macht, will der 53-Jährige nun auch in Neuburg vermitteln, wo er mit selbstverfassten, deutlich einfacheren Fragen den Quizmeister oder die Quizmeisterin sucht. Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig, sich für den Abend anzumelden. Wer dabei sein möchte, schickt bitte bis spätestens Dienstagmittag, 3. Mai, eine Mail mit seinem Namen und Wohnort an redaktion@neuburger-rundschau.de, Betreff: Quizabend. (clst)