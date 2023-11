Lichterglanz und Schlittschuhspaß: Weihnachtsmärkte 2023 in Neuburg

In Neuburg laufen die Vorbereitungen für den Advent. Bauhof und Feuerwehr sind bereits aktiv. Am Schrannenplatz und die der Altstadt wird es bald weihnachtlich.

Die Vorbereitungen für die Weihnachtszeit in Neuburg haben begonnen. Am Montag begannen die Fieranten damit, die Bühne für den Markt am Schrannenplatz aufzubauen. Seit einigen Tagen ist auch bereits die Feuerwehr Neuburg aktiv und montiert die Weihnachtsbeleuchtung. Zeit also zu erfahren, was alles im Advent in Neuburg geboten ist.

Die Fieranten des Weihnachtsmarktes beginnen mit dem Aufbau. Die Bühne steht bereits. Sie ist zentraler Bestandteil des Weihnachtsmarktes. Foto: Bernhard Mahler

Der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz : Am Donnerstag, 30. November, geht es los am Schrannenplatz mit allerlei Buden um Glühwein, Lebkuchen, Südtiroler Schnitzkunst sowie Handarbeiten. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bietet für Jedermann etwas, egal ob Puppentheaterfür Kinder und Familien oder stimmungsvolle Musikgruppen auf der Bühne, Nikolaus-Ausstellung in der Markthalle oder die Sozialverlosung. Ein echter Hingucker wird sicher wieder die zentrale Weihnachts-Pyramide sowie die Beleuchtung rund um den Platz sein.

In Neuburg in der Eisarena auf Kunsteis Schlittschuh laufen

Eisarena: Während Mama und Papa Weihnachtsgeschenke besorgen, können die Kinder bei freiem Eintritt ihre Runden auf der beliebten Kunsteisfläche am Schrannenplatz drehen. Die 300 Quadratmeter groß ist die Bahn. Für die ganz Kleinen stehen die beliebten Kinder-Eislaufhilfen in Bärenform parat, die gegen eine Kaution bei der Schlittschuhausgabe geliehen werden können. Falls die Kufen der mitgebrachten Schlittschuhe einen neuen Schliff benötigen, können diese beim Schleifservice vor Ort wieder fahrbereit gemacht werden oder man leiht sich ein Paar Schlittschuhe in der Markthalle aus! Preis: 4 Euro.

Am Donnerstag vor dem ersten Advent beginnt der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. Dann gibt es auch wieder die Eisarena. Foto: Florian Staron (Archiv)

Der Neuburger Krippenweg hat 24 Stationen

Krippenweg: Nach der guten Resonanz der vergangenen Jahre gibt es auch heuer den Neuburger Krippenweg. Ausgehend vom Schrannenplatz geht es über 24 Stationen durch die Untere zur Oberen Stadt. Krippen unterschiedlichster Art warten darauf, in den Schaufenstern der Geschäfte, der Tourist-Information, dem Stadtmuseum sowie der Hof- und Peterskirche entdeckt zu werden. Einen Übersichtsplan mit Streckenverlauf gibt es auf www.neuburger-weihnacht.de.

Der Christkindlmarkt findet in Neuburg auf dem Karlsplatz statt

Christkindlmarkt : Der Christkindlmarkt am zweiten und dritten Adventswochenende (8. bis 10. / 15. bis 17. Dezember) in der historischen Altstadt ist der Höhepunkt für alle Liebhaber von Kunsthandwerk und Selbstgemachtem. Es gibt allerhand Leckereien zu entdecken, ein Rahmenprogramm mit Musik am Karlsplatz , Konzerten in der Hofkirche, Basteln im BRK-Wichtelhof, der „Lebenden Weihnachtswerkstatt“ oder dem Buchbazar in der Amalienschule lässt gerne verweilen.

Gleichzeitig findet auch im Schlosshof die Schlossweihnacht statt. Auch hier gibt es Köstlichkeiten und Kunsthandwerk. Dieser Markt wird vom Verkehrsverein "Freunde der Stadt Neuburg" veranstaltet. Die Öffnungszeiten entsprechen den Zeiten des Neuburger Christkindlmarkt : am Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 Uhr bis 20 Uhr.

Alle Informationen zu den Märkten und den unterschiedlichen Aktionen und gibt es auf www.neuburger-weihnacht.de.