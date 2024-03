Magische Momente beim Konzert im Schlösschen Hessellohe

Die vier Musiker Nicola und Martin Göbel, Beate Fürbacher und Judith Hubbauer kommen für ein meisterhaftes Konzert im Flachslandensaal zusammen.

Eines regen Publikumsinteresses erfreute sich die Soiree „Bach-Telemann-Bach“ im Flachslandensaal des Schlösschen Hessellohe. Das lag wohl zum einen am exzellenten Programm, zum anderen an den bekanntermaßen virtuosen Künstlern, die es wahrhaft routiniert und fantasievoll umzusetzen wussten.

Martin Göbel, der das Cembalo einfühlsam beherrschte, Judith Hubbauer, bewundernswert talentiert ihr Flötenspiel und gekonnt ihr Umgang mit den Schlägeln auf dem Marimbaphon. Beate Fürbacher, eine meisterhafte Harfenistin und Nicola Göbel, brillante Flötistin sowohl auf der Block- als auch auf der Querflöte. Wissenswertes zum Konzert, beginnend bei den eigens fürs Konzert kreierten Prosecco-Döschen bis hin zu interessanten Stories über Komponisten und deren Werke, lieferte so ganz nebenbei Nicola Göbel.

J.S. Bach bildete den Schwerpunkt im Konzertprogramm, allerdings in wechselnder Formation. Seine „Sonate in g-moll“ bezauberte mit drängenden, tänzerisch angehauchten Harfen- und beschwingt-trillernden Querflötentönen. Weite Melodiebögen, Läufe, die vor Leichtigkeit fast zu schweben schienen, zeigten, dass sich da zwei Meisterinnen gefunden hatten.

Ein Konzert im Neuburger Schlösschen Hessellohe dreht sich um J.S. Bach

Spannend durch die Instrumentenwahl wurde J.S. Bachs „Suite Nr 1 in G-Dur“, denn Hubbauer setze vier Schlägel äußerst flink und mit absoluter Treffsicherheit ein. Fantastisch, mit absolut empathischem Gefühl und wohldosierter Dynamik versetze Fürbacher beim Harfensolo J.S. Bachs, der „Sonate Nr 5 in C-Dur“ die Zuhörer in einen latenten Schwebezustand.

G.Ph. Telemann war mit zwei Sonaten auf dem Programm vertreten. Verspielt, fast ineinander verwoben und temporeich gestalteten die Flötistinnen eine Sonate für 2 Blockflöten, professionell begleitet von Martin Göbel auf dem Cembalo. In gleicher Besetzung erzeugte Telemanns „Triosonate in C-Dur“ fantasievolle Bilder. Angeregt durch die Namen „mystischer Damen“ in den Titeln, sah und hörte man eine scherzend-streitlustige Xanthippe, eine behäbige Lucretia, eine fröhlich schnatternde Corinna, eine beschwingt-tänzerische Clelia und eine Dido, die abrupte Stimmungswechsel auslebte.

Die anspruchsvolle „Hamburger Sonate in G-Dur“ von Carl Philipp Emanuel Bach vereinte schließlich alle vier Akteure in einem fantastischen mit Tonspiralen, Trillern und rhythmischen Akzenten gespickten Werk, das die Künstler und Künstlerinnen mit Raffinesse und Leichtigkeit darboten. Ein wahrlich anregendes Konzerterlebnis, dem hoffentlich noch viele folgen werden.