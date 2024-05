Mann steckt Getränkedose ein und wird ertappt

Ein 60-jähriger Mann wird dabei ertappt, wie er eine Getränkedose in seine Jackentasche steckt. Nun erwartet ihn ein Straverfahren.

Ein 60-jähriger Mann ist am Montag, 6. Mai, um 18.10 Uhr dabei ertappt worden, als er in einem Verbrauchermarkt in der Adlerstraße in Neuburg eine Getränkedose aus dem Regal nahm und in seine Jackentasche steckte.

Mann erwartet Strafverfahren

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl, teilte die Polizei mit.