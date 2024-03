Maschinenringe auf Platz eins

Das DLG-Imagebarometer bestätigt den Maschinenringen Bestnoten für Bekanntheit, Nutzen und Image in der deutschen Agrarbranche.

Die Zugkraft ihrer Marke hat den Maschinenringen im aktuellen DLG-Imagebarometer einen absoluten Spitzenplatz beschert. In der jährlichen Umfrage der renommierten Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) vergaben die rund 700 befragten Landwirte den Maschinenringen in der Kategorie „Handel & Dienstleister“ Höchstpunktzahlen für Bekanntheit, Nutzen und Image in der deutschen Agrarbranche. „Dass uns unsere Landwirte auf Platz eins gewählt haben, macht uns als Team und Organisation stolz. Wir bedanken uns für dieses Vertrauen“, sagt Norbert Binger, Geschäftsführer der Maschinenringe Deutschland, laut Pressemitteilung.

Mit einer Steigerung von mehr als sechs Indexpunkten haben die Maschinenringe laut DLG den zweitgrößten Zuwachs im Segment „Handel & Dienstleistung“ verzeichnet. Die DLG befragt für ihr Imagebarometer alljährlich führende Landwirte zur Markenstärke von Unternehmen aus dem landwirtschaftlichen Umfeld. Insgesamt haben 679 Personen an der Befragung teilgenommen. Der durchschnittliche Umfrageteilnehmer ist 52 Jahre alt, hat einen Techniker- beziehungsweise Meistertitel oder ein abgeschlossenes Studium, bewirtschaftet 331 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche konventionell und hält – je nach Ausrichtung des Betriebs – im Schnitt 301 Rinder, 1481 Schweine, 27.615 Hühner oder 152 sonstige Tiere wie Pferde, Schafe oder Ziegen bzw. leitet in 41 Prozent der Fälle einen reinen Ackerbaubetrieb. In der Befragung wird zusammengefasst, wie die Teilnehmer Bekanntheit, Nutzen, Präferenz und Image bewerten, die letztlich die Zugkraft der Marken definieren.

Der Erfolg der Gemeinschaft der Maschinenringe beruht laut Norbert Binger darauf, das über viele Jahre erarbeitete Vertrauen der Mitglieder in ihren Maschinenring vor Ort zu erfüllen. „Wir verstehen dieses Vertrauen als Auftrag für alles, was wir für die Zukunftsfähigkeit, Effizienz und Unabhängigkeit des wichtigsten Berufs der Welt schaffen werden“, erklärt der Geschäftsführer der Maschinenringe Deutschland. (AZ)