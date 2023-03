Meldung Print: *****Herausragende Solisten musizieren für Elisa

Der Kartenvorverkauf für das Benefizkonzert der Opus – Klassik – Preisträgerin Raphaela Gromes, am 26. März um 11 Uhr im Kongregationssaal hat begonnen. Begleitet wird die junge, mehrfach ausgezeichnete Spitzenmusikerin von Julian Riem am Klavier und Daniel Dodds an der Violine. Beim Konzert in Neuburg, zugunsten von Elisa e.V. werden Werke aus dem jüngst verlegten Album „Femmes“, von Clara Schumann, Fanny Hensel – aber auch weniger bekannten Künstlerinnen, wie zum Beispiel Laura Netzel oder Luise Adolpha Le Beau präsentiert. Der Pianist Julian Riem studierte bei Michael Schäfer an der Musikhochschule in München, bei Michel Béroff am Conservatoire National Supérieur in Paris und in der Solistenklasse von Rudolf Buchbinder an der Basler Musikakademie und ist mittlerweile mehrfach ausgezeichnet. Daniel Dodds leitet das Festival String Orchestra in Lucerne und gilt als einer der besten Geiger seines Landes. Karten für dieses Benefizkonzert gibt es im Bücherturm Neuburg, der Touristinfo sowie an der Tageskasse oder online unter simone.haftel@elisa-familiennachsorge.de zu kaufen. Menschen mit Behinderungen können das Konzert nach vorheriger Anmeldung kostenfrei besuchen. Kinder bis 15 Jahre erhalten freien Eintritt an der Tageskasse, ab 10 Uhr. Der Erlös des Konzertes wird für die vielfältigen Aufgaben in der Nachsorge bei schwerst- und chronisch kranken Kindern verwendet. (js)