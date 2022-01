Mit Raketen und Glockengeläut: So war die Silvesternacht in Neuburg

Plus Mit Glockengeläut und bescheidenem Feuerwerk ist der Jahreswechsel in Neuburg gefeiert worden. Ansammlungen von Menschen blieben aus und zwei Neujahrsbabys wurden geboren.

Und es hat doch ein Feuerwerk gegeben: Die Silvesternacht in Neuburg war klar und über den Dächern der Stadt zerplatzten einige tausend Raketen und Leuchtkugeln. Verglichen mit früheren Jahren blieb der bunte und glitzernde Funkenregen allerdings bescheiden. Konflikte wegen verbotener „Ansammlungen“ von Menschen blieben aus.