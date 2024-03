Mittelschule Neuburg präsentiert sich als Alternative zu weiterführenden Schulen

Viertklässler und ihre Eltern lernen das vielfältige Angebot der Mittelschule Neuburg kennen

Am Tag der offenen Tür der Mittelschule Neuburg lernten zahlreiche Viertklässler und deren Eltern die Schule mit ihren praxisorientierten, unterrichtlichen und sozialen Besonderheiten als Alternative im Bildungsangebot der weiterführenden Schulen kennen.

Viele denken beim Wechsel in eine weiterführende Schule an das Gymnasium, die Realschule oder die Wirtschaftsschule, aber auch die Mittelschule bietet ein breit gefächertes Bildungsangebot sowie Schulabschlüsse, mit denen die jungen Menschen nach Ende ihrer Schulzeit die gleichen beruflichen Wege, vom klassischen Ausbildungsberuf bis hin zum Studium, einschlagen können wie ihre Altersgenossen an den anderen Schularten.

Nicht nur Gymnasium und Realschule sind für Schüler nach der vierten Klasse eine Möglichkeit

Wie das mit einem Besuch der Mittelschule gelingen kann, erfuhren die Eltern und Kinder am „Tag der offenen Tür“. Während die Kinder in Mitmachstationen „Kurzunterricht“ in den neuen Fächern „Informatik“ und „Natur und Technik“ sowie in den berufsorientierenden Wahlpflichtfächern „Ernährung und Soziales“, „Technik“ und „Wirtschaft und Kommunikation“ erhielten und die Saitenmusik und Schulband kennenlernten, erfuhren die Eltern in verschiedenen Vorträgen alles Wesentliche über die Merkmale der Mittelschule: die Berufsorientierung, das Klassenleiterprinzip und die individuelle Förderung.

Monika Schäffer, Klassenleiterin einer 5. Klasse, stellte die neue Stundentafel der fünften Klasse vor und betonte die Vorteile des Klassenleiterprinzips. „Ich unterrichte 27 der insgesamt 31 Unterrichtsstunden selbst in meiner Klasse, kenne dadurch die Fähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler, bemerke aber auch Defizite und kann rasch mit Förderung helfen“, betonte die Pädagogin.

Die Mittelschule Neuburg bietet eine gebundene Ganztagesklasse

Beratungslehrerin Maria Sax gingauf die verschiedenen Klassen an der Mittelschule, die Regelklassen, den M-Zug mit den Klassen, die zum Mittleren Schulabschluss führen, und die Praxisklasse mit dem vertieften praktischen Unterricht ein. Lena Weigelt und Markus Bach. Dieser erläuterte das offene und gebundene Ganztagsschulsystem, berichtete vom Mittagessen in der Mensa, den Freizeitgeräten im Pausenhof sowie der sozialen Betreuung, Hilfe und Beratung. Carolin Rieß, die zweite Vorsitzende des Freundeskreises der Mittelschule, erwähnte die Förderungen für Schulfahrten, Anschaffungen im Schulgebäude und das an zwei Tagen stattfindende kostenlose Schulfrühstück. Schließlich war ein Rundgang durch Klassenzimmer und Fachräume möglich. (AZ)