Motorradfahrer stößt in Neuburg mit Auto zusammen und stürzt

Weil er übersieht, dass das Auto vor ihm abbiegen will, prallt ein 67-Jähriger mit seinem Motorrad gegen das Fahrzeug. Er wird verletzt in die Klinik Neuburg gebracht.

Ein Motorradfahrer aus Neuburg ist am Mittwochnachmittag in der Sudetenlandstraße verunglückt. Der Mann fuhr hinter einer 31-jährigen Autofahrerin aus Neuburg, die nach links in die Gustav-von-Philipp-Straße abbiegen wollte. Obwohl sie blinkte, schätzte der 67-jährige Motorradfahrer die Situation falsch ein. Er setzte just in diesem Moment links zum Überholen an, als die Frau anfuhr, um abzubiegen.

Der Motorradfahrer kollidierte mit der linken Seite des Autos, schleuderte und stürzte schlussendlich auf dem angrenzenden Fußgängerweg. Der Rentner kam leicht verletzt in die Klinik nach Neuburg, die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Nach Schätzung der Polizei ist an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstanden. (AZ)

