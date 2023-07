Musiktheater zum Schloßfest: Der Turmbau zu Neuburg

Die historische Begebenheit zum Turmbau in Neuburg sehen die Zuschauer eines Musiktheaters während des Schloßfestes.

Im Laufe der Geschichte gab es so manchen Turmbau, der wegen utopischer Höhe oder falscher Statik misslang. Da macht Neuburg keineswegs eine Ausnahme! Sehr anschaulich und kindgerecht wurde dies in einem ansprechenden, akrobatisch angehauchten Musiktheater (Barbara Landes und Edith Braun) nun im Rahmen des Neuburger Schloßfestes dargestellt.

Effektvoll mit Becherrhythmus umgesetzt, der "Aufmunterrungssong: Auf einmal steht dein Leben still, weil irgendwas nicht klappen will". Foto: Brigitte Clemens

Einer historischen Begebenheit in Neuburg aus der späten Renaissance nachempfunden, entstand unter Pfalzgraf Philipp-Ludwig ab 1599 auf dem Platz der heutigen Hofkirche ein neuer Stadtturm. Durch Pfusch am Bau bildeten sich tiefe Mauerrisse und Spalten, wurden zwar nachbearbeitet, ließen aber den Turm immer instabiler werden. In der Nacht vom 1. zum 2. März 1602 stürzte der Bau in sich zusammen und begrub Rathaus und Nachbarbauwerke unter Unmengen von Schutt. Zum Glück forderte das Unglück keine Menschenleben.

Musiktheater am Schloßfest widmet sich historischem Neuburger Turmbau

Aufgepeppt wurde das mehrszenische Stück durch fetzige Lieder, beispielsweise „Ich bau mir einen Turm, so hoch und so schön. Das sollen mal die anderen Erbprinzen seh’n“ oder mit „Auf einmal steht dein Leben still, weil irgendwas nicht klappen will“ (Landes). Letzteres Lied wurde äußerst kreativ und engagiert mit Becherrhythmus begleitet. Eine bemerkenswerte Lehrer-Schüler-Musikgruppe agierte mit circa 70 Schülerinnen und Schülern zweiter, dritter und vierter Klassen.

Engagierte Schauspieler brachten den mühsam errichteten Turm aus Holzteilen effektvoll zum Einsturz. Mit der Flöten begleitet von den beiden Initiatorinnen Barbara Landes (zwischen den Kindern) und Edith Braun (im Hintergrund) Foto: Brigitte Clemens

In der Geschichte spielte man mit Renaissance-Kleidung, mit klug eingesetzten Requisiten und technischen Clous, traf auf Gaukler, Akrobaten, Handwerker, Marktleute, Bürger und Edelleute. Dabei wurden Pfalzgraf Philipp-Ludwig, Erbprinz Wolfgang-Wilhelm, nebst Hofnarren und Boten kurzzeitig zum Leben erweckt. Ein höchst amüsantes Schauspiel - unterstützt auch durch ehemalige Kollegen (Hans Hüttinger und Renate Höfler) - das leider nur einmal zu sehen war. Und mit dem frisch und fetzig vorgetragenen „Schloßfest-Song: An Schlossfesttagen“ die Zuschauer zu Jubelrufen animierte.