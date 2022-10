Nach 75 Jahren zeigen sich die Barockkonzerte wie frisch aus dem Jungbrunnen

Die Neuburger Barockkonzerte starten frisch, frech und ein wenig extravagant mit dem Ensemble Gli Incogniti.

Ein Dreivierteljahrhundert Neuburger Barockkonzerte, von 1947 bis heute, das ist eine große Tradition. Was bietet man zum 75. Geburtstag, greift man auf die großen Meister Bach, Händel, Telemann, Vivaldi und andere zurück, auf berühmte Werke?

Das läge vielleicht nahe. Die Verantwortlichen um die künstlerische Leiterin Jutta Dieing und Stiftungsvorstand Tobias Böcker sind einen anderen Weg gegangen. Zum Jubiläum tauchten sie die altehrwürdigen Barockkonzerte in einen musikalischen Jungbrunnen, das Auftaktkonzert im Ottheinrichsaal war erfrischend, manchmal frech, mit einem Schuss Extravaganz.

Eher selten gespielte Werke von Henry Purcell, oft mit sehr knackigen Sätzen, erfreuten das Publikum. Vor allem aber die Kompositionen von Nicola Matteis, eines exzentrischen Geigenvirtuosen des 17. Jahrhunderts, brachten Spannung und Pep in dieses Konzert. Den Namen Matteis dürfte kaum jemand vorher gekannt haben – jetzt wissen die Zuhörer, was ihnen da entgangen ist. Und die Art, wie das Ensemble Gli Incogniti diese Stücke interpretierte, kam als Geschenk obendrauf.

Melancholie und Bizarres, so lautete das Motto des Abends. Beides wurde geboten, und zwar in einer Grandezza, die vom lustvoll musizierenden Ensemble direkt die Zuhörer erreicht. Die Chefin und Primgeigerin Amandine Beyer, eine der Großen in der Alten Musik, gibt die Generallinie vor. Sie musiziert in allen Schattierungen des einfachen bis dreifachen Piano, mit klarer Intensität auch in den kaum noch hörbaren Passagen, Und elegant zupackend, wenn es rasant und lauter wird.

Neuburger Barockkonzerte starten mit Gli Incogniti

Dieses Angebot greifen die Mitstreiter voll auf. Yoko Kawakubo (2. Geige), Baldomero Barcelia (Gambe), Francesco Romano an der Barockgitarre und die Cembalistin Anna Fontana musizieren mit einer Leichtigkeit und immer hellwach, wie es für die Stücke des Komponisten Nicola Matteis auch notwendig ist. Der macht nämlich oft genau das, was man nicht erwartet.

Das oft zitierte Motto, dass weniger mehr ist, trifft auf das Ensemble Gli Incogniti wirklich zu. Amandine Beyers Spiel bleibt wunderbar durchsichtig, auch wenn die wildesten Zweiunddreißigstel-Noten alles mitreißen könnten. Leicht und locker springt der Bogen in den Arpeggien über alle vier Saiten der Geige, jede Note behält für sich Gewicht. Vergleichbar einem Wasserfall, bei dem die einzelnen Tropfen zu sehen sind, nicht nur ein Schleier, der vorbeirauscht.

Die Überakustik des Ottheinrichsaales kann tückisch sein. Die Cembalistin Anna Fontana bekam das zu spüren bei ihrem bei ihrem Purcell-Solo. Mit den vielen Trillern und anderen Ornamenten, die in der Überakustik ihr Eigenleben entfalten, brachte sie sich selbst in Nöte. Schade, dass sie den überzeugenden Zugriff auf dieses Werk stellenweise verlor. Und schade auch, dass die Reihen im ohnehin locker bestuhlten Saal nicht ganz gefüllt waren. Es hätte sich für die ausgebliebenen Zuhörer gelohnt.