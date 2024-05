Nachbarin ruft die Feuerwehr: Neuburgerin vergisst Topf auf dem Herd

Weil sie aus der Nachbarwohnung einen Alarm hört, ruft eine Frau die Neuburger Feuerwehr. Der Rauch stammt von einem vergessenen Kochtopf.

Zu einem Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus in der Münchener Straße wurden am 9. Mai Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gerufen.

Vergessener Kochtopf sorgt für Feuerwehreinsatz in Neuburger Wohnung

Gegen 20.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin einen Feueralarm aus der Nachbarwohnung und verständigte die Einsatzkräfte. Kurz vor der Wohnungsöffnung durch die Feuerwehr traf auch die 52-jährige Mieterin ein, die bis dahin unterwegs war. Beim Öffnen der Tür wurde eine Rauchentwicklung festgestellt. Ursächlich hierfür war ein Kochtopf auf dem Herd, der noch angeschaltet war. Die Wohnung der Frau wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Verletzt wurde niemand. Es entstand kein Sachschaden. Die 52-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)