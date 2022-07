Nachhaltigkeitsgespräche an Neuburger Uni in finaler Runde

In der letzten Ausgabe der „Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche“ geht es um handhabbare Regelungen für Firmen und bewusste Entscheidungen der Kunden.

Neuburg ist Hochschulstadt, schon seit Herbst 2021 kann auf dem Campus Neuburg in zwei Studiengängen studiert werden: Wirtschaftsingenieurwesen - Bau sowie Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der in der Forstwirtschaft schon über 150 Jahre ein wichtiges Prinzip ist, doch in jüngerer Zeit gewinnt er immer mehr Gewicht in allen Bereichen des Konsums.

Was nachhaltiges Wirtschaften im Bereich Bau bedeuten könnte, ist Inhalt der in Neuburg angeboten Studiengänge. In den „Neuburger Nachhaltigkeitsgesprächen“ am Campus an der Donauwörther Straße ging es an fünf Abenden genau darum: Energie, Bauen, Regionalität, Kies und Sand und Management. Im Gespräch mit Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft erfuhr interessiertes Publikum mehr über die Inhalte der Neuburger Studien.

Die fünfte und letzte Runde der „Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche“ auf dem: Von links: Professor Dr. Holger Hoppe, VR-Vorstand Roland Gieß, Gerti Oswald von der IHK München und Moderator Bernhard Mahler. Foto: Annemarie Meilinger

Gesprächsleiter Bernhard Mahler konnte in der fünften Runde den in Neuburg lehrenden Professor Dr. Holger Hoppe begrüßen, die Juristin Gerti Oswald von der IHK München sowie Roland Gieß, den Vorstand der VR Bank Neuburg-Rain als Vertreter eines Finanzunternehmens. Nachhaltigkeit sei der Grund für den „größten Wandel unserer Zeit“ sagte Hoppe, durch den Ukrainekrieg und die Energiekrise angefeuert, „spürt man, dass das Thema höchste Relevanz hat“, bestätigte Roland Gieß. Auch der Druck auf die produzierenden Firmen durch die Europäische Union wachse, so Gerti Oswald, besonders durch das Lieferkettengesetz, das soziale Produktionsbedingungen und Haftung genauer unter die Lupe nehme.

Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen an THI Neuburg diskutiert

Die verschärften Anforderungen seien in größeren Betrieben leichter zu managen, so Oswald, für kleinere Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern – und das sind etwa 80 Prozent der Betriebe in Bayern – versuche man Regelungen zu finden, die auch für sie handhabbar seien. „Noch mehr Regeln verursachen extreme Kosten“, so der Neuburger Bäckermeister Wolfgang Schlegl. „Viele Handwerker eiern sich so durch und werden dann von den Kontrollen abgewatscht“, schilderte er seine Erfahrung, und forderte: „Fördern statt Daumenschrauben.“ Dass sich eine Änderung der Produktion in Richtung mehr Qualität und Regionalität trotzdem lohnen kann, davon berichtete Schlegl aber auch. Seine Umstellung auf Bio und der damit verbundene Preisanstieg seiner Backwaren haben ihm keine Nachteile gebracht, „die Kundenzahlen sind die gleichen wie vorher“.

Was stärker in den Köpfen der Konsumenten verankert werden muss, sei das Prinzip „kauf weniger, aber bewusster“, so Gerti Oswald, und Professor Hoppe hofft darauf, dass ein baldiges Umdenken stattfindet. Wichtig sei es, darüber nachzudenken, „was dein Leben bereichert, welchen Stellenwert Lebensqualität und Glück bedeuten“. Er begegne immer öfter jungen Leuten, denen Nachhaltigkeit wichtig sei und in Neuburg treffe man generell auf großes Interesse für Zukunftsthemen.