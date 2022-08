Nachruf: Der ehemalige Neuburger Stadtrat Michael Kettner ist gestorben

Der ehemalige Neuburger Stadtrat Michael Kettner ist mit 70 Jahren gestorben. Er arbeitete ein halbes Jahrhundert für seine SPD. Ein Mandat als Parlamentarier ist ihm verwehrt geblieben.

Er war ein lebensfroher, politischer Mensch. In seinen letzten Lebensjahren hat ihm das Schicksal Leid und Vergessen auferlegt, jetzt ist Michael Kettner mit 70 Jahren gestorben.

Er starb am Montag nach einer Lungenentzündung im Klinikum in Ingolstadt. In gewisser Weise sei es auch eine Erlösung gewesen, sagt seine Frau Renate, mit der er 21 Jahre lang verheiratet gewesen war. Seit eineinhalb Jahren ist sie täglich ins Pflegeheim gefahren, um ihrem kranken Mann beim Mittagessen zu helfen.

Die Politik war das Leben von Michael Kettner, aber sie war nicht alles. Als Jugendlicher im Elternhaus in der Jahnstraße mit den Geschwistern Max und Brigitte aufgewachsen, trieb er sich gern in der Nachbarschaft herum und probierte in Ried auch das Fußballspielen. Als Mitglied der berüchtigten Juso-Abiturklasse 1972 war er bei jeder Party dabei. Als der Direktor des Descartes-Gymnasiums den Verkauf der Abiturzeitung verbot, hielt Michael Kettner in der Turnhalle die Abiturrede mit Kritik am bayerischen Schulsystem. Lehrer standen aus Protest auf und gingen.

Gratulation zum Landratsstellvertreter, der Kreistag hatte Michael Kettner im Jahr 2008 auf diesen Posten gewählt. Foto: Winfried Rein

Möglicherweise haben diese Erfahrungen seine weiteren politischen Linien bestimmt. Er hat Willy Brandt und Helmut Schmidt persönlich erlebt, viele bekannte SPD-Vertreter getroffen und war als überzeugter Sozialdemokrat über 50 Jahre lang aktiv. Man kann Michael Kettner ohne Übertreibung als einen der fleißigsten SPDler Deutschlands bezeichnen. Er war Orts- und Kreisvorsitzender, kandidierte mehrmals zum Landtag und Landrat und man hätte ihm sehr gerne den Einzug in den Bundestag in Berlin gewünscht.

Michael Kettner aus Neuburg ist im Alter von 70 Jahren gestorben

Nach unzähligen Stunden in den SPD-Büros Theresienstraße und Ostend am Fax, Telefon und Computer wurde es staatsmännischer. Die Kollegen wählten Michael Kettner zum 3. Bürgermeister Neuburgs und dann zum stellvertretenden Landrat. 2008 war es ein Vergnügen für ihn, der CSU zusammen mit dem neuen Landrat Roland Weigert die absolute Mehrheit abzunehmen. Mit Vorgänger Dr. Richard Keßler hatte Michael Kettner teils harte Gefechte geführt, am Ende waren beide versöhnt.

Michael Kettner, 35 Jahre im Stadtrat, beherrschte auch die Repräsentanz von Stadt und Landkreis. Er freute sich über Wahlerfolge der Parteifreunde im thüringischen Saale-Orla-Kreis und feierte die deutsche Wiedervereinigung. Er reiste gern ins tschechische Jesenik und noch lieber ans Mittelmeer nach Sète. Mit den Freunden dort, nicht nur den Sozialisten, beim Rotwein zu philosophieren, das hat ihm gefallen.

Im alten SPD-Parteibüro in der Theresienstraße verbrachte er viele Stunden. Foto: Winfried Rein

Beim Auf und Ab seiner politischen Stationen behielt er sein Kernziel im Auge: die soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Da konnte er manchmal stur sein, später im Alter auch nachdenklich und ausgleichend. Vor wenigen Wochen ehrte ihn die Stadt Neuburg mit der Bürgermedaille. Ehefrau Renate nahm sie entgegen.

Michael Kettner wird an diesem Freitag im alten Friedhof an der Franziskanerstraße bestattet. Die Trauerfeier in der Aussegnungskapelle um 11 Uhr hält der evangelische Ruhestandspfarrer Gerhard Steiner.