Nachtleben in Neuburg: Wie steht es um die Sonderbar?

Seit über zehn Jahren betreibt Sebastian Bollinger die Sonderbar. Wenn er genügend Personal gefunden hat, will er wieder öffnen.

Plus Seit Pandemiebeginn hat die Sonderbar in Neuburg nur für wenige Wochen geöffnet. Die Location wirkt verwaist. Wird die Kneipe wieder öffnen, und wenn ja – wann?

Von Laura Gastl

Zur Hölle C11. Seit Monaten passt die Sonderbar unterhalb des Neuburger Schlosses gut zu seiner Anschrift. Denn in den Schaufenstern der Kneipe hängt noch immer die gruselige Deko vom vergangenen Halloween. Darunter ein Skelett, das ein Sinnbild zu sein scheint für das Nachtleben, das in Zeiten der Pandemie so gut wie tot war.

