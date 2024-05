Neuburg

17:45 Uhr

Nazi-Vergangenheit von Paul Winter: Kreis entscheidet im Juni über Schulname

Unauffällig steht der Name an der Eingangstür zur Paul-Winter-Realschule. Das Kultusministerium sieht die Entscheidung darüber im Landkreis.

Plus Braucht die Paul-Winter-Realschule einen neuen Namen? Landrat Peter von der Grün hat die Entscheidung darüber auf die Tagesordnung gesetzt.

Von Reinhard Köchl

Die Paul-Winter-Realschule in Neuburg könnte vielleicht schon Anfang Juni ihren Namen verlieren. Das heiß diskutierte Thema steht jedenfalls auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreisausschusses an genau jenem Datum. Landrat Peter von der Grün (parteilos) hat angekündigt, dass an diesem Tag eine Entscheidung darüber fallen könnte, ob die Schule weiterhin nach dem Neuburger Ehrenbürger benannt wird, auf dessen Vita nach den Enthüllungen um seine Vergangenheit im NS-Regime als Stellvertreter des zum Tod verurteilten Kriegsverbrechers Wilhelm Keitel einige dunkle Schatten fallen.

Das bayerische Kultusministerium weist auf Anfrage unserer Zeitung darauf hin, dass die Publikationen der beiden Historiker Manfred Veit und Barbara Zeitelhack eine neue Bewertung nach sich ziehen können. Es gebe keinen Anlass, an deren Richtigkeit zu zweifeln, sagte Pressesprecherin Diana Hessing, weshalb ein mögliches alternatives Gutachten nicht zur Diskussion stehe. Gleichwohl sei es notwendig, „dass nun vor Ort ein demokratisch strukturierter Diskurs über den Schulnamensgeber geführt wird, aus dem dann gegebenenfalls ein Antrag auf Aberkennung des Schulnamens hervorgehen kann“. Das Kultusministerium werde in diesen Prozess nicht mit einer eigenen Vorab-Bewertung eingreifen.

