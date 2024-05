Neuanfang bei den Burgfunken: Michael Beric übernimmt das "Narrenschiff"

Plus Bei der Neuburger Faschingsgesellschaft steht nur Michaela Beric an der Spitze. Bei der entscheidenden Wahl bekommt sie aber nicht alle Stimmen. Kann sie die Wogen im Verein glätten?

Kehrt mit der Wahl von Michaela Beric zur Präsidentin bei den Burgfunken wieder Ruhe bei der Neuburger Faschingsgesellschaft ein? Die erste Frau an der Spitze des 468 Mitglieder starken Vereins musste bei der Jahreshauptversammlung im Kolpinghaus zur Kenntnis nehmen, dass es immer noch ein wenig im Burgfunken-Gebälk knirscht.

Von 85 Stimmberechtigten gab es 67 Ja-Stimmen, aber 15 votierten mit Nein. Auch beim Kassenbericht von Schatzmeisterin Candan Meilinger, die auf eine weitere Kandidatur verzichtete, „weil es persönlich für mich nicht mehr tragbar ist“, und der Ernennung ihres Mannes Holger Meilinger zum Ehrenmitglied („Ihr seid ein toller Verein, aber ohne uns Meilingers wird es vielleicht noch besser“) wurden die Gräben innerhalb der Burgfunken noch einmal sichtbar.