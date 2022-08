Neuburg

20:00 Uhr

Große Neubauten am Neuburger Südpark: Das planen Lidl und Müller

Die Vorarbeiten am Neuburger Südpark laufen, noch in diesem Monat soll mit dem Neubau der Lidl-Filiale begonnen werden.

Plus Lidl hat den Neubau am Neuburger Südpark begonnen. Und noch ein weiterer Neubau ist in Planung. Der Drogeriemarkt Müller hat eine weitere Hürde bei der Genehmigung genommen.

Von Gloria Geissler

Die Planungen laufen schon seit einigen Jahren, nun ist es soweit. Der Lebensmittel-Discounter Lidl hat seinen Neubau am Neuburger Südpark in Angriff genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .