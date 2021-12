Neuburg

Neuburg: Fischer-Stabauers „Medical Aid Center“ pünktlich eröffnet

Das Team von Mattias Fischer-Stabauer ist am Montag pünktlich in den umgebauten Räumen am Schrannenplatz gestartet. Der Umzug in die ehemalige Volks- und Raiffeisenbank war ein kleiner Kraftakt gewesen.

Plus Allgemeinarzt Mattias Fischer-Stabauer hat Umbau und Umzug von der Bahnhofstraße an den Schrannenplatz geschafft. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling begrüßt die Belegung des Areals.

Von Winfried Rein

Der ganz große Ansturm ist ausgeblieben, das konnte Mattias Fischer-Stabauer und seinem Team nur recht sein. Am Montag hat das „Medical Aid Center“ in der früheren Volks- und Raiffeisenbank am Schrannenplatz seinen Betrieb eröffnet. Der Start ist gelungen.

