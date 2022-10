Neuburg hat einen Bischof-Simpert-Platz

Im 8. Jahrhundert war Neuburg für einige Jahrzehnte Bischofssitz. Der letzte dieser Bischöfe wird nun mit einem eigenen Platz gewürdigt. Bei der Einweihung gab es auch eine Simpertversper.

Was viele Neuburgerinnen und Neuburger nicht wissen: Ihre Stadt war einmal Bischofssitz. Im 8. Jahrhundert war St. Peter über mehrere Jahrzehnte eine Bischofskirche. Spätestens von 740 an bis 802 n. Chr. kann sich das kleine Neuburg vier aufeinanderfolgender Bischöfe rühmen. Der letzte von ihnen war Simpert.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren in Neuburg zur Einweihung des Bischof-Simpert-Platzes gekommen. Foto: Christine Jann

Das Bistum Neuburg wurde in das Bistum Augsburg eingegliedert

Nach der Absetzung seines Vorgängers war Simpert vermutlich auf Betreiben von Karl dem Großen von Regensburg nach Neuburg gekommen. Über sein bischöfliches Wirken in der Stadt und im Bistum gibt es allerdings keine Überlieferungen. Bald jedoch erhielt er ebenfalls vom Kaiser den Auftrag, das Bistum Neuburg in das Bistum Augsburg einzugliedern. Der Kaiser verfolgte damit politische Ziele, bajuwarische Territorien sollten mit alemannischen verbunden werden. Das Bistum Augsburg erhielt dadurch seine bis heute bestehende Größe. Das Bistum Neuburg jedoch verschwand von der kirchlichen Landkarte.

Neuburger Historiker schlugen einen Bischof-Simpert-Platz vor

Damit dieses Urbistum nicht ganz in Vergessenheit gerät, schlugen Neuburger Historiker schon lange vor, einen Bischof-Simpert-Platz zu schaffen. Auf Antrag von Anton Sprenzel beschloss der Stadtrat 2018, die Westseite der St.-Peter-Kirche als Bischof-Simpert-Platz zu benennen. Wegen der anstehenden Generalsanierung der Peterkirche (2018 – 2020) wurde dies aber verschoben.

Nach der Einweihung des Bischof-Simpert-Platzes gab es eine Simpertvesper. Foto: Wolfgang Böhm

Mit der Gestaltung eines barrierefreien Zugangs an der Ostseite der Kirche fanden die Arbeiten im Frühjahr 2022 ihren Abschluss. Gleichzeitig war dadurch ein schöner neuer Platz entstanden. Am vergangenen Freitag fand die offizielle Einweihungsfeier des Bischof-Simpert-Platzes statt. Der Termin war nicht zufällig gewählt, auf den Vortag, den 13. Oktober, fiel der kirchliche Gedenktag von Bischof Simpert.

Der Neuburger Kinderchor sang ein Lied zu Ehren von Bischof Simpert

Stadtpfarrer Herbert Kohler konnte viele Gäste willkommen heißen, darunter Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, Bürgermeister Peter Segeth, den Landtagsabgeordneten Mathias Enghuber sowie eine Reihe von Stadträten und Bürgermedaillenträgern. Auch die Pfarrgemeinde war sehr zahlreich vertreten. Der Kinderchor sang ein Lied zu Ehren des hl. Simpert, und Josef Kretzmann eröffnete die Feier mit dem Glockenschlag um 17 Uhr durch eine Fanfare.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling war die Freude über diesen neuen Platz in der Stadt deutlich anzumerken. Es sei eine längere Geburt gewesen, die nun einen glücklichen Abschluss finde. Die provisorische Abdeckung des Schildes hielt zur Belustigung der über 100 Anwesenden nicht bis zum Moment der Enthüllung. Der Wind hatte sie schon teilweise abgelöst, sodass "Bischof Simpert" bereits vor seiner Enthüllung in Erscheinung getreten war.

Der Neuburger Stadtpfarrer Herbert Kohler segnete den Platz

Stadtpfarrer Herbert Kohler segnete den Platz und betete für einen Ort der historischen Erinnerung und Klärung sowie für einen Ort der Begegnung. Nach der Einweihungsfeier draußen fand in der Pfarrkirche St. Peter eine Simpertvesper statt. Unter der Leitung des Komponisten Pater Norbert Becker feierten die Besucherinnen und Besucher eine Andacht mit modernen Liedern. Wie damals Bischof Simpert, so müsse auch heute die Kirche neue Wege finden und gehen. Kinder und Jugendlichen sei dabei ganz wichtig, nicht umsonst sei Bischof Simpert ihr Patron, so Pfarrer Kohler in der Ansprache. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Andreas Dachs und sein Team hatten daher schon für den ganzen Nachmittag ein buntes Kinderprogramm auf die Füße gestellt.

Die Feier fand ihren Ausklang bei einem Grillfest im Pfarrsaal St. Peter. (AZ)