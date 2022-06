"Neuburg ist bunt": So lief das Multikulti-Fest im Ostend

Plus 2000 Besucher aus vielerlei Ländern feiern am Wochenende beim Multikulti-Fest miteinander. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sieht einen „Leuchtturm der Integration“.

„Neuburg ist bunt“ – das 22. Multikulti-Fest im Ostend war nach zwei Jahren Pause auf jeden Fall wieder ein Beleg für dieses Motto. Etwa 2000 Besucher aus mindestens 20 Nationen tummelten sich am Samstag auf dem Volksfestplatz.