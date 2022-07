Neuburger Berufsschüler gehen mit Optimismus und Vorfreude ins Berufsleben

415 Absolventen der Neuburger Berufsschule und Berufsfachschulen feiern ihren Abschluss und den Start in einen neuen Lebensabschnitt.

Voller Stolz und mit großer Zuversicht wurden am Freitag insgesamt 415 Absolventen der Berufsschule und der Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege feierlich ins Studenten- und Berufsleben verabschiedet. Wie schon im Vorjahr, fand die Abschlussfeier coronabedingt in drei zeitlich getrennten Veranstaltungen statt.

Die Pandemie sei in den letzten beiden Schuljahren auch die wohl größte Herausforderung für Schülerinnen, Schüler und Schule gewesen, befand Landrat Peter von der Grün in seiner Ansprache an die 31 Absolventen der BFS Kinderpflege. Schließlich sei es eine besondere Leistung, einen Beruf erlernt zu haben, der vom Kontakt mit den Menschen lebt, in einer Zeit, in welcher der Kontakt zu Menschen weitestgehend eingeschränkt war. In der Arbeitswelt allerdings, erklärte von der Grün den Schülern, „werdet ihr dringend gesucht und gebraucht, euch stehen alle Türen offen“ und schickte gleich eine kleine Bewerbung der Region hinterher, die mit einem vielfältigen Jobangebot und guten Löhnen sehr attraktiv für junge Fachkräfte sei.

Neuburger Berufsschüler und Berufsfachmüler feiern Abschluss

Schulleiter Matthias Fischer spannte den großen Bogen zurück zur Mondlandung, und wünschte den Absolventen die gleiche Hartnäckigkeit, Coolness und Souveränität im Berufsleben, die den ersten Menschen auf dem Mond dazu verholfen haben, allen Widerständen zum Trotz ihre Mission zum Erfolg zu führen. Obwohl sich der Oberstudiendirektor besonders von der „tiefen Menschlichkeit zwischen Schüler und Lehrkräften“ begeistert zeigte, ließ er es sich auch nicht nehmen, den diesjährigen Jahrgangsbesten zu ihren herausragenden Leistungen zu gratulieren.

Für die 49 sogenannten Bestschüler, mit einem Schnitt von 1,5 und besser, gab es für den hervorragenden Abschluss eine Anerkennungsurkunde der Regierung von Oberbayern. Sophia Ippi (KFZ-Mechatronikerin), Anna Sigl (Fachkraft für Schutz und Sicherheit), Sarah Oswald (Kauffrau für Büromanagement), jeweils mit der Traumnote 1,0 im Abschlusszeugnis, sowie Cintia Beleznai (Verkäuferin, 1,17) und Laura Marie Finkenzeller (BFS Kinderpflege, 1,20), erhielten zusätzlich zu ihrer Urkunde einen Geldpreis für ihre Bestleistungen.

Mit einem stimmungsvollen und vielseitigen Programm sorgten auch die Absolventen selbst für einen feierlichen, emotionalen Abschluss ihrer beruflichen Ausbildung. Zwischen eigens einstudierten musikalischen Einlagen, humorigen Ansprachen und einer Videocollage, bedankten sich die Schülerinnen und Schüler mit herzlichen, ehrlichen Worten bei ihren sichtbar gerührten Lehrerinnen und Lehrern. „Auch wenn wir schon weit gekommen sind - wir gehen immer weiter, hoch hinaus“, sangen die Absolventen in ihrer Interpretation von Tim Bendzko’s Hit ‚Hoch’. Es schien das Motto der jungen Frauen und Männer zu sein.