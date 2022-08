Neuburger Dozenten spielen Alte Musik: Ein Abend im Zeichen von Telemann

Das Dozentenkonzert Alte Musik der Neuburger Sommerakademie beleuchtet eindrucksvoll die Werkvielfalt des Barockkomponisten Georg Philipp Telemann.

Alte Musik ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Neuburger Sommerakademie. Diese Musik, gemäß historisch informierter Aufführungspraxis im herrlichen Ambiente des Kongregationssaales erleben zu dürfen, ist immer wieder ein bemerkenswertes Ereignis.

Somit gelang den allesamt herausragenden Dozenten, Emma Krikby (Sopran), Xenia Löffler (Oboe und künstlerische Leitung), Friederike Heumann (Viola da Gamba), Kristin von der Goltz (Cello), Bernhard Forck (Violine), Han Tol (Flöte), Christian Beuse (Fagott), Sam Chapman (Theorbe), Daniela Niedhammer und Gerhard Abo-Graf (beide Cembalo) eine, um mit Georg Philipp Telemann zu sprechen, "goùt melange“, in perfekter Abstimmung und glanzvoll angelegter Tonalität.

Natürlich ist es auch mutig, sich einen ganzen Abend der Musik von Georg Philipp Telemann zu widmen. Aber gerade in unterschiedlichen Besetzungen und auf einem so herausragenden Niveau ist dessen Musik ein wahrer Genuss und keineswegs langweilig. Dies wurde ganz besonders deutlich. Filigran, fein, graziös, entwickelte sich somit dieser Konzertabend. Dabei zeigten die Akteure, wie viel Poesie, Vielfalt und Anmut in diesen musikalischen Kostbarkeiten steckt.

Bereits zu Beginn des Konzertes bot Bernhard Forck an der Solovioline eine lebendige und energiegeladene Darbietung der Fantasie in Es-Dur, des 1767 in Hamburg verstorbenen Komponisten, der durch neue Impulse, sowohl in der Komposition als auch in der Musikanschauung, maßgeblich die Musikwelt der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts prägen konnte.

Neuburger Dozenten der Alten Musik widmen Konzertabend Telemann

Mit enormer Eleganz und in schöner Transparenz entwickelten sich die weiteren Werke des Abends (Triosonate, für Oboe, Cembalo und B.C. in Es-Dur sowie die Sonate, f-moll, für Flöte, Fagott und B.C.), ganz zur Freude eines überaus aufmerksamen und doch zahlreich erschienenen Publikums.

Auch bei den Solostücken, "Fantasie in c-moll für Viola da Gamba“, glanzvoll intoniert von Friederike Heumann sowie der fulminant dargebotenen Sonate in D-Dur, für Cello und B. C., von Kristin von der Goltz (Cello), bestens begleitet von Gerhard Abe-Graf (Cembalo) wurde mit enormem Feingefühl für Klang, Textur und Gestus musiziert.

Emma Kirkby bereichert mit ihren so wundervoll lyrisch angelegten Gesängen seit vielen Jahren die Neuburger Sommerakademie. Die "Grand Dame“ der Alten Musik live zu erleben ist immer ein besonderer Glücksfall. Bestens begleitet von Bernhard Forck (Violine) Kristin von der Goltz (Cello) und Sam Chapman (Theorbe) erfüllten ihre dargebotenen Lieder, "Rezitativ und Arie, Ewige Liebe“ sowie der von Robert de Visée (ein Zeitgenosse von Telemann) notierten Arie, "Komm süßer Schlaf“ in ganz bemerkenswerter und eindrucksvoller Weise Herz und Seele der Konzertbesucher.

Im wundervoll angelegten Wechselspiel, klangsensibel und agogisch rein, überzeugten Han Tol (Flöte) und Christian Beuse (Fagott), bei der Intonation der Sonate in f-moll. Und auch das Quartett in a-moll, bei bester Führung von Xenia Löffler (Oboe), entpuppte sich als krönender Abschluss, dieses so bemerkenswerten Konzertes. Hier in Neuburg – und das ist ohne Zweifel ein Glücksfall - agieren im Rahmen der Sommerakademie, die vom Kulturamt so vorbildlich veranstaltet ist, überaus herausragende Künstler, die das Kulturleben in ganz besonderer Weise bereichern und auch erfüllen.