Fanfarenzug Ottheinrich startet in die neue Saison

Nach zwei ruhigen Jahren hofft der Fanfarenzug Ottheinrich aus Neuburg heuer wieder auf mehr Auftritte. Danach sieht es auch aus.

In den vergangenen zwei Jahren ist es sehr ruhig um den Fanfarenzug Ottheinrich geworden. Zu Beginn der Pandemie konnten die Mitglieder noch mit ihrem „Wir Spielen Zuhause”-Video und der Klopapier-Challenge auf sich aufmerksam machen. Im Sommer 2021 ergaben sich dann sogar zwei Auftritte – im Arco-Schlösschen und für den Bayerischen Schwimmverband. Das war’s aber dann auch schon.

Der Fanfarenzug aus Neuburg hat meist rund zehn Auftritte im Jahr

Die Auftritte waren jedoch nichts im Gegensatz zu den zehn, die der Fanfarenzug sonst im Schnitt in einem Jahr nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Frankreich und Österreich hat. Doch die neue Saison verspricht Besserung.

So halten die Burgfeste in Kaprun und Burghausen an ihrer Einladung von 2020 fest und möchten den Fanfarenzug auch diesen Juli wieder bei sich begrüßen. Auch die Gemeinde Pöttmes lädt die Neuburger anlässlich ihres Markttages zum Festzug ein. Bereits im Juni fährt der Zug nach Altdorf bei Nürnberg und ist Teil der Wallenstein-Festspiele.

Der Fanfarenzug Ottheinrich reist nach Italien

Großes Highlight sind aber die zwei Reisen nach Italien. Am ersten Wochenende im September geht es in die Toskana, genauer in die Stadt Pescia, in der das Palio zwischen den vier Stadtteilen stattfindet. Eine Woche später untermalen die Fahnenschwinger, Trommler und Bläser gemeinsam mit der ‘Gruppo Sbandieratori’ aus Sansepolcro, welche vielen bestimmt von den letzten Schloßfesten bekannt ist, das dort stattfindende Armbrust-Turnier zwischen den Teams aus Sansepolcro und Gubbio.

Um die Auftritte in gewohnter Qualität bestreiten zu können, wird deshalb seit Anfang März auf Hochtouren geprobt. Sobald die Temperaturen es zulassen, wird der Zug dann auch wieder auf dem Jacob-Balde-Platz musizieren.

Im September veranstaltete der Fanfarenzug einen Schnuppertag, bei dem jeder einmal Fahne, Trommel und Fanfare ausprobieren durfte, mit großem Erfolg. Entgegen dem allgemeinen Nachwuchsmangel fanden so zwei Fahnenschwinger, sechs Trommler und zehn Bläser ihr neues Hobby. Bereits seit Anfang Oktober proben die 18 Neulinge in kleinen Gruppen und können nun auch schon teilweise in der “großen Probe” für die bevorstehenden Auftritte üben. (nr)