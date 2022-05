Neuburg

vor 36 Min.

Neuburger Gymnasiasten musizieren mit etwas Mut und viel Können

Der Ober-/Mittelstufenchor bei seinem überzeugenden Auftritt im Rahmen des Frühlingskonzertes am Descartes Gymnasium in Neuburg.

Plus Das Frühlingskonzert am Descartes Gymnasium in Neuburg war fröhlich und rundum gelungen. Dafür bekamen die Interpreten sehr viel Applaus.

Von Peter Abspacher

Schon klar: Wenn Schülerinnen und Schülerinnen von der 5. Klasse bis zur Q12 ein Konzert geben, dann sitzt nicht jeder Einsatz gleich richtig, dann wird nicht jeder Ton ganz sauber gespielt oder gesungen. Aber auf derlei Kleinigkeiten kommt es nicht an. Entscheidend ist die Begeisterung für die Musik, das nötige Können und vor allem auch der Mut, vor eine proppenvolle Aula hinzutreten und loszulegen.

