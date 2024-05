Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche: Ist Klimaschutz sozial (un-)gerecht?

Die Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche gehen in die zweite Runde. Diesmal geht es um die Herausforderungen einer gerechten Energiewend.

Die Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche am Neuburger THI-Campus gehen am Dienstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr mit dem Thema „Ist Klimaschutz sozial (un)gerecht? Zur Gretchenfrage der Machbarkeit einer gerechten Energiewende“ in die zweite Runde im laufenden Jahr. Die Gesprächsrunde ist ein kompaktes 90-Minuten-Format, an dem sich sehr gerne auch die Besucherinnen und Besucher beteiligen können. Ort der Veranstaltung ist der Raum CN004 am Neuburger Campus an der Donauwörther Straße.

Prof. Dr. Julia Blasch von der THI wird gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Schneider von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Hans-Peter Wilk von der Caritas und Manfred Rössle von der Bürger-Energie-Genossenschaft das spannende Thema aus unterschiedlichen Perspektiven erörtern. Instrumente zur Förderung ökologischer Nachhaltigkeit stehen häufig im Widerspruch zu sozialer Gerechtigkeit. Personen, die aufgrund eines geringen Einkommens, ihrer Wohn- und Arbeitssituation am stärksten den Veränderungen durch den Klimawandel ausgesetzt sind, zahlen einen überproportional hohen Preis für die Maßnahmen dagegen. Ist das fair und ginge das auch anders?

Gerechte Energiewende Thema bei Neuburger Nachhaltigkeitsgesprächen

Wesentlicher Aspekt der Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche ist das Einbinden der Gäste in die Gesprächsrunden. Beiträge und Fragen sind erwünscht und stellen eine Bereicherung der Runde dar. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Weitere Informationen zu den einzelnen Gesprächsrunden finden sich unter www.thi.de/NNG im Internet. Hier kann man sich auch anmelden, wobei eine Teilnahme auch ohne Anmeldung möglich ist. (AZ)