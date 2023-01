Neuburger Stadtkapelle startet in das Jubiläumsjahr

Die Neuburger Stadtkapelle feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Geplant sind mehrere Konzerte im ganzen Jahr, los geht es am Wochenende.

Seit 60 Jahren gibt es bereits die Neuburger Stadtkapelle. Für das besondere Jubiläum hat sich der Verein etwas einfallen lassen: Statt eines großen Jubiläumskonzertes gibt es gleich eine ganze Reihe an Konzerten, die über das gesamte Jahr 2023 verteilt sind. Der Startschuss hierfür ist das Neujahrskonzert am 14. Januar, um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater. Gestalten wird das Konzert von einem Projektorchester aus den eigenen Reihen.

Hierfür hat sich die Stadtkapelle Unterstützung aus den umliegenden Vereinen der Marktmusikkapelle Burgheim, der Königsmooser Musi und der Stadtkapelle Eichstätt geholt. Aber dieses Konzert hat noch eine weitere Besonderheit: Nicht nur die Orchester-Zusammensetzung ist einzigartig, sondern auch die musikalische Leitung des Konzertes. Stadtkapellmeister Alexander Haninger wird laut Angaben der Stadtkapelle nicht wie gewohnt am Pult den Taktstock vor rund 50 Musikern schwingen. Stattdessen der Dirigentennachwuchs mit Hildegard Kriner, Dominik Bockelt und Florian Kriner.

Weiter geht es am 22. April mit dem Frühjahrskonzert, am 17. Juni ist die Sommerserenade geplant, ein weiteres Konzert folgt im Oktober und natürlich darf auch das Weihnachtskonzert am 10. Dezember nicht fehlen. Neben den großen Konzerten hat die Stadtkapelle auch bei anderen Veranstaltungen kleinere Auftritte. (AZ)