Neuburger Stadtrat erkundet Brücken in Niederbayern

Plus Die Ostumfahrung Plattling mit Isarbrücke gleicht der Neuburger Osttangente. Beteiligte berichten von einer Verkehrsentlastung, aber auch 20 Jahren Verfahrenszeit.

Von Winfried Rein

Die Stadtpolitik will beim Bau der Ostumfahrung mit Donaubrücke endlich vorankommen. Am 27. September soll der Stadtrat den Planfeststellungsantrag beschließen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling will ihn „persönlich zur Regierung von Oberbayern nach München bringen“ – in der Hoffnung auf zügige Bearbeitung.

