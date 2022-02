Neuburger Stadttheater: "Die Nibelungen" im Hier und Jetzt

Plus Die Burghofbühne Dinslaken transportiert mit "Die Nibelungen" einen Heldenepos im Neuburger Stadttheater in eine andere Zeit. Warum die Geschichte um Siegfried die Zuschauer nachdenklich stimmt.

„Die Nibelungen“ in der Fassung von Mathias Spann werden den Besuchern des Neuburger Stadttheaters lange im Gedächtnis bleiben. Wenn sich zu Schatz, Drache und Held auch noch moderne Sprache und vor allem moderne Menschen gesellen, wird aus der berühmten Heldensage ein überraschend aktueller Krimi.