Neuburger Weihnachtsmarkt steht vor dem Finale

Am Freitag geht ein echter Publikumsrenner der Vorweihnachtszeit zu Ende: der Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz in Neuburg. Dort wartet noch ein besonderes Geschenk auf seinen Besitzer.

Was 1983 nach der Fertigstellung des Schrannenplatzes als kleiner Versuch startete, ist seit vielen Jahren ein echter Publikumsrenner der Vorweihnachtszeit. Die Rede ist vom Neuburger Weihnachtsmarkt, der heuer in seiner 38. Auflage stattfindet und die Innenstadt bereichert. Am Freitag, 23. Dezember, geht der Familienmarkt mit Abschlusskonzert und Hauptziehung der Sozialverlosung ins Finale.

Traditionell kommen einen Tag vor Heiligabend noch einmal viele Besucher aus der Stadt und dem Umland auf den Weihnachtsmarkt. Um 13 und 14.15 Uhr dürfen sich die kleinen Gäste bei freiem Eintritt auf zwei Aufführungen des Oberbayerischen Marionettentheaters freuen. Um 16 Uhr steht dann, ebenfalls in guter Tradition, Kerstin Schulz mit ihrer Formation „4 of a kind“ auf der Bühne und begeistert mit ihren bekannten Eigeninterpretationen vorweihnachtlicher Klassiker.

Das Neuburger Christkind Fiona spricht das Abschlussgedicht und zieht das Siegerlos der Sozialverlosung

Der sicherlich spannendste Moment wird pünktlich um 18 Uhr eingeläutet. Zunächst beschließt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Markt und richtet seine Weihnachtsgrüße an die Gäste sowie die Fierantengemeinschaft. Direkt im Anschluss spricht das Neuburger Christkind Fiona, begleitet von den Engerln Theresa und Romy, das Abschlussgedicht. Dann übernimmt BRK-Organisator und Stadtrat Bernhard Pfahler das Zepter und leitet die Hauptziehung der 33. Neuburger Sozialverlosung ein.

Die 40.000 Lose waren bekanntlich nach knapp drei Wochen ausverkauft und jetzt stellt sich die Frage, wer das nagelneue Auto, einen Skoda Fabia aus dem Autohaus B13, gewonnen hat. Die Auflösung gibt es live auf der Aktionsbühne, wenn Christkind Fiona unter notarieller Aufsicht die glückliche Gewinnerin oder den glücklichen Gewinner zieht.

Der innerstädtische Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Stadtverwaltung sowie Stadtmarketing und bietet mit EisArena, Bühnenprogramm, Kinderunterhaltung, Ausstellung, Sozialverlosung, vorweihnachtlichen Verkaufsständen und facettenreichen kulinarischen Angeboten einen Adventsmarkt für alle Generationen. (AZ)