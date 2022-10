Sanierung der Hutzeldörre: Neuburgs „Wohlfühloase“ ist wieder eröffnet

Plus Die Stadt Neuburg investiert kräftig in die Sanierung von Hutzeldörre und Graben. Kleine Parks kühlen und schlucken Feinstaub.

Es hat lange gedauert, aber jetzt ist die sanierte Hutzeldörre fertiggestellt und wieder geöffnet. 650.000 Euro hat die Stadt Neuburg ausgegeben. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling dankte Handwerkern, Planern, Stadträten und der Regierung bei der Eröffnung der „Wohlfühloase“ am Donnerstag.