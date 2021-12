Neue Ausstellung "Mensch und digital" im Neuburger Kreativraum "das Otto"

Plus Im Kreativraum „das Otto“ in Neuburg sind Werke der Künstler Rainer Röschke und Gerhard Brandl zu sehen. Welche Werke die Besucherinnen und Besucher erwarten.

Das Otto – Kreativraum und co-working-space in der Schmidstraße – ist jetzt auch Galerie. „Mensch und Digital“ heißt die Ausstellung des Künstlerduos Röschke und Brandl, das seit einiger Zeit gemeinsame Projekte realisiert.