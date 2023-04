Neue Ausstellung zu Mooreichen in Neuburg: "Tausend Jahre und ein Tag"

Radierungen von Susanne Pohl und Arbeiten aus dem Mooreichenzyklus von Bernd Thomas Zimmermann in einer Doppelausstellung im Neuburger Rathausfletz.

Flachware an den Wänden, Objekte im Innenraum, das gemeinsame Thema der Ausstellung "Tausend Jahre und ein Tag": die Natur. Bäume sind das Lieblingssujet von Susanne Pohl, Holz dient Bernd Thomas Zimmermann als Rohstoff für seine Skulpturen und Schalen. So ergänzen sich die Exponate aufs Schönste. Die dunklen Objekte in der Mitte der Städtischen Galerie im Rathausfletz, gefertigt aus Mooreiche, werden umrandet von den Radierungen an den Wänden, die fast alle in Schwarz-Weiß gehalten sind.

Das könnte düster wirken, ist aber nicht der Fall. Sehr filigran wirken zum Beispiel die Birken auf den Blättern von Susanne Pohl, licht und heiter. Ein "sicheres Gespür für Kontraste, Ausschnitte, Rhythmus und Komposition" bewiesen ihre Bilder, bringt es Stefan Wanzl-Lawrence in seiner Einführung bei der Ausstellungseröffnung am Sonntagmittag auf den Punkt. Der Auwald entlang der Donau und das Donaumoos liefern der 1970 in Neuburg geborenen Künstlerin und Psychotherapeutin die Inspiration. Ihre Schauplätze sind "Szenarien abseits der Hauptbühne, Zeugen verstreichender Zeit, die ungerührt vom Tagesgeschehen einen umfassenderen Rahmen spiegelt und das individuelle menschliche Sein in relative Belanglosigkeit zurückführt, nicht ohne auf die dem Subjekt innewohnende existenzielle Tiefe hinzuweisen", schreibt die freischaffende Künstlerin auf ihrer Homepage.

Ausstellung "Tausend Jahre und ein Tag" in Neuburg eröffnet

Das Donaumoos inspiriert auch Bernd Thomas Zimmermann – und liefert gleich das Material mit. Der Bildhauer ist in Pöttmes zu Hause, wo die größte "Moormächtigkeit", die Tiefe der Torferdschicht des gesamten Donaumooses zu finden ist. Durch die Entwässerung haben auch die im Boden eingelagerten, mit Wasser getränkten Eichen sehr langsam einen Trocknungsprozess durchgemacht und werden halbtrocken geborgen, wenn sie bei Pflugarbeiten auf den Feldern zutage kommen. Nach schonender Trocknung kann man rissarme und nach Bearbeitung rissfreie Stücke gewinnen.

Eine Schale mit viel Vergangenheit: Der Bildhauer Bernd Thomas Zimmermann fertigt seine Objekte aus Mooreichenholz. Foto: Ilse Lauber

Das Holz gehört übrigens zu den seltensten und wertvollsten weltweit. Im Herbst 1986 entdeckte der 1951 in München geborene Künstler das Material für sich und begann einen offenen Zyklus von Mooreichenskulpturen. Zimmermann zeichne das Leben der Bäume nach, drückt es Stefan Wanze-Lawrence in seiner Laudatio aus, deren ganz eigene Individualität und Würde. Auch ohne das Wissen um die Seltenheit und den Wert des außergewöhnlichen Holzes faszinieren die teils rauen, teils geglätteten Oberflächen der Skulpturen und natürlich das Können des Künstlers.

Die Doppelausstellung ist bis zum 7. Mai donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr und samstags/sonntags/feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie dazu auch