Neuburg

06:00 Uhr

Neue Initiative: Die Neuburger Bahnhofsuhr soll endlich wieder laufen

Seit ungefähr zehn Jahren steht die Zeit am Neuburger Bahnhof still. Die Uhr ist bei 9.44 Uhr stehen geblieben.

Plus Seit Jahren steht die Uhr am Neuburger Bahnhof still. "Ein Unding", findet der ehemalige Eisenbahner Fritz Goschenhofer. Wie er nun Bewegung in die Sache bringen möchte.

Die Zeit steht still am Neuburger Bahnhof, und das seit ungefähr zehn Jahren. So lange schon zeigen die Zeiger der großen Uhr am Bahnhofgebäude nämlich 16 Minuten vor Zehn und bewegen sich keinen Millimeter weiter. „Ein Unding“, findet Fritz Goschenhofer, ehemaliger Eisenbahner, Stadt- und Kreisrat, der mittlerweile über Witze, dass die genaue Uhrzeit für die Bahn heute sowieso keine Rolle mehr spiele, überhaupt nicht mehr lachen kann. Denn in Zeiten, in denen Verspätungen eher die Ausnahme als die Regel darstellten, war die Bahnhofuhr noch ein zentraler Fixpunkt für ein ganzes Stadtviertel. Reisende und Fahrschüler orientierten sich auf dem Weg durch die alleeartige Bahnhofstraße an der korrekten Uhrzeit und beschleunigten oder verlangsamten, immer der jeweiligen Situation angepasst, ihren Schritt.

Aber spätestens seit der Übernahme des Bahnhofs durch Investor Günter Gräbner im Jahr 2014 steht die Uhr. Den schwarzen Peter schiebt Gräber an die Bahn als Vorbesitzer der Immobilie weiter, die er seit dem Erwerb umfasst saniert hat. „Sie wurde damals vom Strom genommen. Wir haben alles Mögliche versucht, um die Uhr wieder zum Laufen zu bringen. Als wir eine entsprechende Anfrage an die Bahn stellten, hieß es, dass dafür ein Miet- und Wartungsvertrag abgeschlossen werden müsse, der bis zu 400 Euro im Monat kosten soll. Ich denke, dass jeder nachvollziehen kann, dass uns das zu viel war.“ Freilich gibt es Fotos schon aus der Zeit vor Beginn der Arbeiten, auf denen bereits erkennbar ist, dass die Uhr exakt auf 9.44 Uhr steht, demzufolge also schon vorher abgeschaltet worden sein muss. Eine eher verschmerzbare Randerscheinung? Wohl kaum. Seit Fritz Goschenhofer vor einigen Monaten in Gesprächen und in sozialen Netzwerken zum ersten Mal den Missstand anprangerte, melden sich immer mehr Menschen, die möchten, dass die Uhr wieder in Betrieb geht.

