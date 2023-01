Nur noch Restbestände: Letzte Chance auf begehrte Neuburg-Schirme

Mit rund 7000 verkauften Exemplaren gilt der Schirm der Gesellschaft Alte Residenz Neuburg als Verkaufsschlager. Ein allerletzter Restbestand von 48 Stück ist noch zu haben.

Mit rund 7000 verkauften Exemplaren gilt der Neuburg-Schirm der Gesellschaft Alte Residenz Neuburg als Verkaufsschlager, so schreibt es die Stadt Neuburg in einer Mitteilung. Das 1995 gestartete Projekt geht jetzt mit der Auflösung der Fördervereinigung in die finale Phase. So gibt es die allerletzten Exemplare ab sofort exklusiv in der städtischen Touristinfo zu erwerben. Für nur 25 Euro ist man gut beschirmt, tut Gutes und sichert sich ein einmaliges Erinnerungsstück, heißt es.

Es schwingt schon ein bisschen Wehmut mit, wenn Walter Friemel und Werner Fuhrmann als letzte Vertreter der Vereinigung Alte Residenz Neuburg aus der großen Vergangenheit des umtriebigen Vereins erzählen. Kein Wunder, konnte doch seit der Gründung 1980 durch Ehrenbürger Fritz von Philipp viel angeschoben und verwirklicht werden. Zweck und Ziel war von Beginn an die Wiederherstellung und Erhaltung historisch und kulturell wertvoller Denkmäler der Stadt Neuburg.

"In den vergangenen 43 Jahren waren es rund 60 kleinere und größere Förderprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 420.000 Euro", weiß Vorsitzender Walter Friemel und ergänzt: "Gutes tun konnten wir aber nur, weil auch die Einnahmen gepasst haben und da war zum Glück immer Verlass auf unseren Geschäftsführer und genialen Ideengeber Werner Fuhrmann." Letzterer brachte als erfahrener Marketingmann der heimischen Sparkasse stets eine Menge Know-how mit, und wer Werner Fuhrmann kennt, der weiß, dass ihm immer etwas einfällt.

Restbestände von Neuburg-Schirmen noch erhältlich

"Nach den großen Erfolgen der Schlossfesttombolas in den 1980ern brauchte es Mitte der 1990er etwas ganz Neues", erzählt Fuhrmann in guter Erinnerung. "1995 starteten wir mit einem schwarz-gelben Schirm samt Aufdruck. Ein Jahr später gelang es mir dann, exklusive Kontakte zu einem spezialisierten Hersteller zu knüpfen, der die gesamte Schirmfläche individuell bedruckte. Damals eine kleine Sensation. Mein ehemaliger Schulkamerad Roland Netter übernahm als Grafiker das Layout und schon konnte es losgehen."

Bereits die erste Auflage im Frühjahr 1997 war nach wenigen Tagen vergriffen, und so kam man mit Nachbestellungen in den ersten Jahren auf 4000 verkaufte Exemplare. Bis heute ist der Schirm bei Touristen, aber auch bei Neuburgerinnen und Neuburgern sehr beliebt, weshalb in Summe rund 7000 Neuburg-Schirme über die Ladentheke gingen, heißt es vonseiten der Stadt.

Den allerletzten Restbestand von 48 Stück haben Walter Friemel und Werner Fuhrmann jetzt in der Tourist-Info vorbeigebracht. Dort werden die Raritäten zum Preis von nur 25 Euro angeboten. Damit endet nicht nur ein Erfolgsprojekt, sondern auch eine kleine, aber erinnernswerte Episode Neuburger Heimatgeschichte. (AZ)