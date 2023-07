Parken, Sperrungen und Verkehr: Das gilt am zweiten Schloßfest-Wochenende

Für die zweite Runde des Neuburger Schloßfestes werden weitere Straßen für das Feuerwerk und den Umzug gesperrt. Wo man parken kann.

Die Großveranstaltung Neuburger Schloßfest macht eine Reihe von Verkehrsregelungen erforderlich. Das Ordnungsamt der Stadt Neuburg hat für das zweite Veranstaltungswochenende folgendes festgelegt:

Allgemeine Verkehrsregelungen zum Schloßfest: Noch bis einschließlich Sonntag, 9. Juli, gilt in der gesamten Oberen Altstadt Halteverbot. Eine Befahrung (Lieferverkehr) der Altstadt ist bis Donnerstagabend eingeschränkt möglich.

Parkplätze: Für die zahlreichen Besucherfahrzeuge wurden insgesamt sieben Park-and-Ride-Parkplätze eingerichtet. Diese befinden sich am Volksfestplatz, am Sonax-Parkplatz, am Südpark, auf dem BayWa-Parkplatz, dem Parkplatz vor dem ehemaligen Skala-Sportive in Feldkirchen und an den Parkplätzen der Berufsschule in der Monheimer Straße. Dort verkehrt täglich bis 24 Uhr ein Pendelbus.

Zusätzlich stehen der Parkplatz an der Schlösslwiese sowie das Parkhaus an der Grünauer Straße zur Verfügung.

Als Taxistellplatz ist die Parkbucht zwischen Zebrastreifen und VR-Bank in der Luitpoldstraße vorgesehen, Behindertenstellplätze sind am Frauenplatz und in der Rosenstraße gekennzeichnet.

Für Fahrradfahrer werden zwei große Stellflächen eingerichtet. Eine befindet sich traditionell auf der Grünfläche des Wolfgang-Wilhelm-Platzes. Als weitere Möglichkeit wird das Untergeschoss des Parkdecks am Hofgarten für Fahrräder reserviert.

Zum Schloßfestumzug und Feuerwerk werden einige Straßen gesperrt

Schloßfestumzug am Sonntag, 9. Juli: Der traditionelle Umzug der Mitwirkenden macht am Sonntagvormittag die Sperrung einiger Straßen erforderlich. So ist die Rohrenfelder Straße bereits ab 9.30 Uhr und voraussichtlich bis 12 Uhr für den Gesamtverkehr gesperrt.

Der Umzug verläuft wie folgt: Rohrenfelder Straße - Karl-Reisach-Platz – Grünauer Straße – Oskar-Wittmann-Straße (Donaukai) – Luitpoldstraße – Hofgartenstraße (Stadtberg) – Ottheinrichplatz – Residenzstraße – Schloss.

Von 10.15 Uhr bis 12 Uhr sind die genannten Straßen je nach Umzugsverlauf gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Sperrung des Donaukais Samstagnacht, 8. Juli, großes Feuerwerk: Von Freitag auf Samstag (22 Uhr bis 6 Uhr) und Samstag auf Sonntag (21 bis 6 Uhr) ist die Oskar-Wittmann-Straße für den Gesamtverkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich von der Einmündung Theo-Lauber-Straße bis zur Luitpoldstraße. Zusätzlich sind am Samstagabend die Donaubrücke, die Luitpoldstraße ab der Einmündung Theresienstraße und die Rosenstraße von 22 Uhr bis ca. 24 Uhr gesperrt. Grund ist die zu erwartende Besuchermenge im Rahmen des großen Feuerwerks. Und schließlich muss auch der Nachtberg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Regelung gilt von 16 Uhr bis 24 Uhr. (AZ)