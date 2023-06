Pater Gerhard ist wieder auf Spendenreise - auch in Neuburg

Pater Gerhard Lagleder wirbt derzeit wieder um Spenden, auch in Neuburg. Der Malteser braucht Mittel für Strom- und Wasserversorgung seines Hilfsprojektes in Südafrika.

Pater Gerhard Lagleder ist wieder im Lande. Der Malteser-Missionar wirbt um Unterstützung für seine Hilfsprojekte in Südafrika. „Wir müssen einen Brunnen bohren, denn es gibt keine zuverlässige öffentliche Wasserversorgung“, berichtet Pater Gerhard nach dem Sonntagsgottesdienst in der Hofkirche. Außerdem habe die Regierung den Notstand in der Energieversorgung ausgerufen. „Ohne Strom können wir unser Krankenhaus und unsere Kinderklinik nicht betreiben.“ Geplant sind große Photovotaikanlagen, denn Sonne und Hitze gehören im Zululand zum Alltag. „Es gibt Tage im Sommer, da haben wir 48 Grad im Schatten“, so erzählt der Ordensmann von den manchmal lähmenden Umständen seiner Hilfsarbeit.

Wie mehrfach berichtet, engagiert sich der Malteser mit seiner „Brotherhood of Blessed Gérard“ für Arme, Kranke und AIDS-Erkrankte mit Therapien, Pflege, Krankentransporten, Nothilfe-Fonds, Hospiz und HIV-Tests. Für die Ärmsten der Armen organisiert die Einrichtung Hungerhilfe, Stipendien und Kindergartenbetreuung. Die Patienten sind in der Regel mittellos und nicht krankenversichert, deshalb muss sich die katholische Hilfsorganisation ausschließlich aus Spenden finanzieren.

Pater Gerhard Lagleder ist wieder in Neuburg

Bis Mitte Juli wirbt Pater Gerhard in Europa um Spenden für seine Afrikahilfe. Zeitweise wohnt er bei seiner Schwester Mechthild in Neuburg-Ried. Dort übernimmt er am Donnerstag die Fronleichnamsprozession. Danach geht es unter anderem weiter nach Passau, Rüsselsheim. Wien, St. Ottilien, Regensburg, Münster, Basel, Luzern und Lörrach.

In Neuburg findet er treue Unterstützer in den Schülern des Descartes-Gymnasiums. Außerdem dankte er dem Augsburger Bischof Bertram Meier für die Genehmigung seiner Besuche im Bistum. „Die göttliche Liebe ist unsere Lebensrettungsmedaille“, so Pater Gerhard, man müsse die angebotene Hand nur annehmen. „Den Menschen die Liebe Gottes spürbar zu machen, das ist auch meine Aufgabe als Missionar.“

Lesen Sie dazu auch